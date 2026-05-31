“Hay jugadores que están llegando con lo justo”, dijo Candia

Este domingo Patronato recibió a Tristán Suárez por la 16ª fecha de la Zona B en la Primera Nacional. Fue empate 1-1 en un encuentro en el que el Patrón asumió el protagonismo del partido, se recuperó de la desventaja y lamentó las chances desperdiciadas en el cierre -además del tanto mal anulado a Joaquín Barolín.

Pese a que la igualdad termina teniendo cierto sabor a poco por el buen rendimiento del equipo, Marcelo Candia fue optimista tras el partido. “Tenemos que darle valor a esto porque íbamos perdiendo en nuestra casa y, en vez de entrar en nerviosismo, seguimos intentando y lo pudimos empatar rápido”, dijo.

Luego valoró el trabajo del equipo durante el segundo tiempo. “Los atacamos por un lado y por el otro, si bien las situaciones no fueron muy claras”, señaló y luego reconoció que hay personas que le señalaron que el tanto de Joaquín Barolín fue en posición correcta (el gol fue anulado por offside, aunque el balón se lo dio un rival).

Lamentó la efectividad de su contrincante, al que señaló por llegar en una ocasión y concretar el tanto que lo puso en ventaja. Luego, resaltó sus virtudes: “Enfrentamos a un equipo que hace rato está junto, con un técnico que viene trabajando hace dos años, que va a pelear arriba y le va muy bien de visitante”.

Posteriormente habló de la preocupación de todos los hinchas del conjunto paranaense: la situación física del plantel. En este partido fue Renzo Reynaga el que salió con una molestia, mientras que Valentín Pereyra pareció estar extenuado desde algunos minutos antes del momento en el que se produjo su salida.

“Lo que algunos no saben es en las condiciones que están llegando algunos jugadores. Llegan con muchas molestias (…) hacen un desgaste enorme. Tengo que cuidarlos un poco y estirar hasta lo que más pueda. Las semanas están siendo duras y hay jugadores que están llegando con lo justo”, sostuvo.