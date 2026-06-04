Un joven murió tras recibir un disparo en el pecho en San Benito

Un violento episodio ocurrió en la tarde de este jueves en la localidad de San Benito, cuando un joven fue baleado en el pecho en la intersección de las calles Crespo y Rivadavia. La víctima falleció instantes después en el centro de salud de su ciudad.

Según testigos, un hombre quedó gravemente herido y, ante la demora de la ambulancia, vecinos decidieron trasladarlo en una camioneta particular con el objetivo de llegar lo más rápido posible al hospital San Martín de Paraná, donde quedará internado.

La Policía de Entre Ríos inició un operativo en la zona y logró identificar a dos hombres. Ahora se tratará de determinar si tuvieron que ver en el ataque. De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de personas que se dedican al cirujeo en el barrio.

Fuente: Ahora.