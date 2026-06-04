Gonzalo Belloso disparó contra el exPatronato Quintana: “¿Cómo podés ser tan desagradecido?”

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, criticó al exdefensor de Patronato, Carlos Quintana, por su salida del plantel Canalla y advirtió que iniciará acciones legales por sus declaraciones. Cabe destacar que el zaguero había indicado que emigró del club de Arroyito porque no se sentía valorado por el director técnico, Jorge Almirón.

“Salió a mariconear (SIC). Una falta de respeto total. y el club se portó de forma increíble con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va tiró nafta al fuego después de perder 3-0. ¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido?”, disparó el dirigente.

El descontento de Belloso con Quintana se debe a las declaraciones en su presentación como nuevo refuerzo de Deportivo Riestra, que horas más tarde terminó borrando el posteo porque aún acordó la desvinculación. “Le comuniqué al club mi deseo de irme. No me sentí cómodo desde que volví y eso me fue dañando. Me fui sintiendo cada vez menos valorizado. Más que nada me voy por el técnico”, había dicho días atrás el Pelado campeón de la Copa Argentina 2022, siendo capitán de Patrón.

El pope del Canalla dio su versión de la situación del zaguero: “Quintana iba a firmar con Riestra y llamamos para que paren un poquito. Todavía tiene que entrenar acá. Lo hemos citado a entrenar en ciudad deportiva y no vino. Va a enfrentar un proceso por sus declaraciones. En el contrato nuestro está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes. Yo soy muy buena persona, el mejor, ahora contra Central… no, viejo. Y esto se lo digo a todos los jugadores. Central está por encima de todos. Fíjense cuando fuimos a jugar con River, nos salieron enemigos por debajo de las piedras, cuidemos a Central”.

Belloso también aprovechó el momento para defender a la institución y responderles a quienes lanzaron críticas y sembraron dudas sobre supuestos favorecimientos: “Cuando estábamos en Ecuador nos salió el partido de Copa Argentina, un partido súper incómodo que muchos pudieron o quisieron suspender. Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio suspendieron ese partido. Yo lo pensé mucho y dije: ‘Vamos a jugar’. No quiero que digan más nada de Central. Nos tienen podridos con que Central es el equipo del poder y todas esas pelotudeces que dicen”.

Y remarcó: “Nosotros somos un equipo con poder, con el poder de nuestros hinchas, nuestros socios y del trabajo. Ese es el poder que tiene Central: el poder del trabajo, de ser un equipo luchador, humilde y guerrero. Nadie nos regaló nada”.

No dio nombres, pero sus declaraciones no tardaron en resonar puertas adentro en River y Racing, también en Boca por haber postergado su encuentro copero con Sarmiento. Del único club al que se refirió de manera puntual fue a Estudiantes, por el pasillo que desató la polémica meses atrás. “Estudiantes se portó como el orto con nosotros, pero yo no le guardo rencor eterno a nadie”, cerró, visiblemente molesto.