Franco Colapinto aseguró que el Gran Premio de Mónaco “es la carrera que todos quieren ganar”

En la previa de la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto se mostró entusiasmado por correr en el circuito callejero de Montecarlo el Gran Premio de Mónaco. Allí, buscará consolidar su protagonismo en el campeonato mundial tras obtener puntos importantes en las últimas competencias. “Es la carrera que todos quieren ganar”, reconoció.

“Va a ser muy importante armar ese setup para sentirme bien, sentirme cómodo, en poder empujar las entradas, en poder empujar los frenajes sin bloquear. Hay que construir un poquito el fin de semana, arrancar de cero. Es un fin de largo con tres sesiones, así que eso ayuda para la confianza”, indicó en diálogo con Espn.

“Obviamente una es una pista que requiere mucha confianza. Creo que fue todo bastante bien en cuanto a la preparación. En cuanto a Canadá, la verdad es que no estuvimos tan fuertes como en Miami, así que hay que entender. Para nosotros, fue la primera carrera que nos costó mucho, mucho, mucho poner en temperatura las gomas”, agregó el pilarense.

Antes del Media Day, Colapinto completó: “Creo que mostramos en cual estar un poco más débiles, no tan firmes y nos costó la quali porque no podíamos meter en temperatura las gomas. Mónaco es pura confianza. Lo más importante va a ser tener esa confianza rápida, obviamente, porque es muy importante para después desarrollar el auto”.

En esa misma línea, el piloto de Alpine explicó: “Cuando haces un pasito atrás es difícil dar dos pasos de golpe y por eso es como bastante importante arrancar bien y mantenerte, ¿no? Porque siempre vas evolucionando. Si arrancas atrás ese paso tiene que ser demasiado grande en algún momento y es más difícil hacerlo”.

Y cerró: “Así que es un fin de semana un poco específico y especial. Si largamos entre los 10 primeros el domingo, vean la carrera, si no, no la vean. Ganar en Mónaco es único, 100%. Yo creo que es la carrera que todos quieren ganar y es la carrera a la que todos apuntan a tener un buen resultado. Es importante para los sponsors, es importante para los jefes”, sentenció.