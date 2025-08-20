Por amplia mayoría, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Después de varias semanas desde la publicación del decreto firmado por Javier Milei, la oposición logró rechazar el veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados por 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. También hubo 10 legisladores que se ausentaron a la hora de votar.

A la hora de emitir el voto, había en el recinto 247 diputados sentados en sus bancas por lo que la mayoría especial necesaria era de 165 avales. Fueron claves los acompañamientos de los 2 santafesinos de Futuro y Libertad, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 5 del Pro y 2 de Producción y Trabajo.

Así las cosas, 95 de 98 integrantes de Unión por la Patria (el santiagueño José Gómez, el catamarqueño Dante López Rodríguez y Rogelio Iparraguirre estuvieron ausentes); 14 de 15 de Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto; 11 de 12 de Democracia para Siempre, bloque que comanda Pablo Juliano; los 6 de la Coalición Cívica; y los 5 del Frente de Izquierda votaron a favor de rechazar el veto.

Del mismo modo, votaron 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (hubo un ausente y tres en contra); los 8 integrantes de Innovación Federal, bancada que responde a las gobernaciones de Salta, Misiones y Río Negro; los 3 tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo; y los 2 santacruceños, José Garrido y Sergio Acevedo.

También acompañaron los monobloquistas Roberto Mirabella de Defendamos Santa Fe; Lourdes Arrieta de Transformación; Mario Barletta de Unidos; Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino; Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos.

La Ley de Emergencia en Discapacidad alcanzó siete votos más de la mayoría requerida y 13 de esos votos afirmativos fueron aportados por oficialistas y aliados: Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro de La Libertad Avanza; Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID; Ana Clara Romero, Héctor Baldassi, Álvaro González, Karina Bachey y Sofía Brambilla del Pro; Verónica Razzini y Gabriela Chumpitaz de futuro y Libertad; y María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo.

En contra, abstenciones y ausentes

Para dejar blindado el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, votaron en contra el fueguino Ricardo Garramuño; el entrerriano Francisco Morchio (responde al gobernador Rogelio Frigerio); la tucumana Paula Omodeo de Creo; la cordobesa María Cecilia Ibáñez del MID; los 6 miembros de Liga del Interior; y 3 radicales, los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el chaqueño Gerardo Cipolini.

El caudal mayoritario en contra de la Emergencia en Discapacidad lo aportaron 26 diputados del Pro; y 34 de La Libertad Avanza.

Por su parte, las dos abstenciones fueron de la diputada bonaerense Gabriela Besana, y de María Eugenia Vidal (ambas del Pro), quien llegó al recinto minutos antes de llevarse a cabo la votación.

Entre los 10 ausentes, además de los tres integrantes de Unión por la Patria, también estuvieron el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el entrerriano Atilio Benedetti del radicalismo; Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas del Pro; y la misionera Florencia Klipauka, el puntano Alberto Arancibia Rodríguez y el formoseño Gerardo González de La Libertad Avanza.

Quiénes modificaron su voto

La media sanción de la Cámara de Diputados a la Emergencia en Discapacidad se aprobó en la sesión especial del 4 de junio pasado. la votación resultó con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Además 35 legisladores estuvieron ausentes.

Sobre las tres abstenciones, dos pasaron a acompañar la ley: la puntana del Pro Karina Bachey y la cordobesa de Encuentro Federal Alejandra Torres; mientras que el entrerriano Francisco Morchio optó, esta vez, por la negativa.

Por su parte, la diputada chubutense Ana Clara Romero y la correntina Sofía Brambilla del Pro. A la inversa, los diputados mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, pasaron de la afirmativa a la negativa.

De ausentarse a votar a favor de la ley, están Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro de La Libertad Avanza; Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID; Álvaro González del Pro; los dos santafesinos de Futuro y Libertad; y 6 integrantes de Innovación Federal.

Por último, María Eugenia Vidal y Gabriela Besana pasaron de votar en contra a abstenerse; y Florencia Klipauka y Alberto Arancibia del voto en contra a la ausencia.