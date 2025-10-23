Diputados del PJ denunciaron que Frigerio y Milei impulsaron campaña sucia contra los candidatos opositores

Los diputados y diputadas del justicialismo entrerriano manifiestan públicamente su preocupación por la puesta en marcha de una fuerte campaña de desprestigio contra los candidatos de la Lista 501 “Fuerza Entre Ríos” que se ejecuta a través de una conocida consultora de Buenos Aires ligada al gobierno provincial, y que se expresa en contenidos agraviantes hacia los candidatos y sus familias, que han comenzado a ser difundidos durante las últimas horas en medios de comunicación de alcance nacional.

La ejecución de esta maniobra nos preocupa porque degrada las prácticas democráticas e intenta condicionar la decisión electoral de los entrerrianos y entrerrianas apelando a la difusión de injurias y mentiras a través de canales informativos de amplia cobertura nacional, y que se hace deliberadamente durante las últimas horas antes del comienzo de la veda electoral, lo que deja a los afectados sin la posibilidad siquiera de solicitar el derecho a réplica.

Apelamos a la razonabilidad del oficialismo provincial para que cese en estas maniobras desleales y acepte la competencia democrática en el marco de un debate serio sobre la situación nacional y de Entre Ríos. Creemos que son momentos en los que deben primar la madurez y la responsabilidad de parte de quienes gobiernan la provincia.

Por el contrario, entendemos que este tipo de operaciones contra Adán Bahl y Guillermo Michel -a través de la consultora Fixer de Sebastián Fernández Spedale - pone en evidencia en la desesperación del gobierno de Milei y Frigerio ante un peronismo que está de pie y dispuesto a disputar fuertemente la elección del próximo domingo.