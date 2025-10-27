Hockey sobre Patines: las semifinales masculinas se definirán en el tercer partido

Los finalistas del Torneo Clausura Senior Masculino de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) se conocerán recién en el tercer partido de cada semifinal. Es que este fin de semana, Paraná Rowing Club superó en su pista a Recreativo Verde por 5 a 2 y Atlético Neuquén Club hizo lo propio contra Recreativo Rojo por 9 a 7. En consecuencia, ambos estiraron la definición.

En la pista de la Costanera Baja, el PRC se impuso el último sábado por 5 a 2 sobre el Bochas (Verde) en la segunda semifinal, gracias a los goles de Vito Militello Vito (4) y Santiago Presssenda; Ignacio García, en dos ocasiones, descontó para el conjunto visitante.

Por su parte, el Pingüino aprovechó su localía este domingo por la noche al vencer a Recreativo Rojo por 9 a 7 y equilibró la llave con una actuación sobresaliente de Daniel Nicolás Romero, autor de seis tantos; Eric Kerts, Maximiliano Maggioni y Francisco San Martín anotaron los otros. Para la visita convirtieron Ariel Sebastián Muzzio (2), Joaquín De León, Germán Ricardo Muzzio, Federico Agustín Buonanduci y Julián García (2).

En la rama femenina también hubo acción: el martes 21, Neuquén doblegó a Recreativo por 9 a 2. Emilia Carrivale se destacó con 5 tantos; Micaela Halle (2), Denise Quinodoz y Candela Zapata redondearon el marcador. Para el RBC convirtieron Fabiana Arozena y Oriana Milena Flores.

Posiciones Femenino: Talleres 22; Rowing 17; Neuquén 10; San Guillermo 9; Recreativo 0.

Fuente: Prensa UEHP