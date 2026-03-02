Discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa: 9 de 15 frases resultaron falsas, engañosas o exageradas

El Presidente brindó su tercer discurso frente al Parlamento y dio inicio al período 144° de sesiones ordinarias.

El equipo de Chequeado verifica en tiempo real las afirmaciones presidenciales, con la colaboración de su comunidad, especialistas y la ayuda de desarrollos tecnológicos basados en inteligencia artificial.

En esta nota, un resumen de todos los chequeos que tenemos hasta el momento.

“Hemos conseguido reducir en un 20% la planta estatal”

VERDADERO

La dotación total pasó de 341.473 personas (diciembre 2023) a 278.705 (enero 2026), una baja de 18,4%, según datos del INDEC. Se trata de una cifra similar a la mencionada por el Presidente.

Según la información oficial, el total de la administración pública nacional cayó un 18% entre diciembre de 2023 y enero de 2026, mientras que el personal de empresas estatales cayó 19,2%.

“Se fueron del Gobierno con 30% de los trabajadores formales pobres”

FALSO

En el segundo semestre de 2023, el último de la gestión de Alberto Fernández, la pobreza en trabajadores formales era del 18,9%.

En diciembre de 2023 el gobierno de Milei aplicó una devaluación del peso que derivó en un aumento de la pobreza en el primer semestre de 2024. En ese período, la pobreza en trabajadores formales llegó al 28,3%.

Tras ese pico, el indicador volvió a descender y a ubicarse por debajo del 20% en la siguiente medición.





“(Hemos conseguido) reducir en un 65% los homicidios en Rosario”

ENGAÑOSO

Según datos del Observatorio de Seguridad de Santa Fe, en 2023 hubo 262 homicidios en Rosario, mientras que en 2025 hubo 115. Esto representa una caída del 56%, por debajo del 65% señalado por el Presidente.

Especialistas señalan que la baja responde a múltiples factores, entre ellos la implementación del Plan Bandera, que implicó el desembarco de 1.800 efectivos de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe.

“Incrementamos más de 137,5% la prestación Alimentar”

FALSO

En diciembre de 2023, la prestación Alimentar representaba un monto de $ 22 mil. En junio de 2024, llegó a $ 52.250 y desde entonces permanece sin cambios. Esto representa un incremento nominal del 137,5% en lo que va de la actual gestión, como señaló el Presidente.

Sin embargo, en términos reales -es decir, descontando la inflación, la prestación cayó un 22% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026.

“Tan solo en 2025 logramos reducir un 20% los robos”

VERDADERO

Según los datos preliminares del Ministerio de Seguridad, la tasa de robos bajó de 986,15 en 2023 a 798 cada 100 mil habitantes en 2025. Esto representa una caída del 19%, como dijo el Presidente.

En la mayoría de los delitos, existe un gran subregistro en las estadísticas oficiales, salvo en el caso de los homicidios dolosos.





“La AUH aumentó en un 429,9% respecto al valor heredado en 2023”

ENGAÑOSO

De acuerdo con datos oficiales, el monto de la AUH creció un 492,9% en términos nominales entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Sin embargo, descontando la inflación el incremento es del 107% en ese mismo período.

El monto pasó de $20.661 a $122.492 (492,9%). Mientras que, en términos reales, avanzó de $ 63.495 a $ 131.419 (107%) desde el último mes completo de la gestión del Frente de Todos.

“El año pasado exportamos US$ 80 mil millones totales”

VERDADERO

Según datos oficiales, en 2025 Argentina exportó bienes por casi US$ 87 mil millones, una cifra incluso superior a la mencionada por el Presidente.

El 35% de las exportaciones de 2025 corresponden a manufacturas de origen agropecuario; el 26,8% a manufacturas industriales; el 25,4%, a productos primarios; y el 12,8%, a combustibles y energía.

El aumento de las exportaciones en 2025 se dio exclusivamente por un incremento en las cantidades exportadas, que tuvieron un alza del 9,9%, mientras que los precios mostraron una caída del 0,6%.

“Pasamos de un nivel heredado del 57% a una tasa del 30% en lo que va de nuestra gestión”

ENGAÑOSO

El Presidente tomó el dato de una simulación de la pobreza de enero de 2024 de la UCA, que luego fue corregida a la baja.

Si se toman los últimos datos oficiales, en el cuarto trimestre de 2023 (último del gobierno del Frente de Todos) la pobreza era del 44,8%, mientras que ascendió al 54,8% (cifra cercana a la indicada por Milei) en el primer trimestre de 2024, ya durante su gestión.

En tanto, en el tercer trimestre de 2025 la pobreza bajó al 26,9% según datos oficiales, mientras que proyecciones privadas muestran un aumento al 32,5% en el cuarto trimestre de 2025.

“Hemos triplicado el salario en dólares”

ENGAÑOSO

El salario en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025 (último dato), un aumento cercano al que dijo el Presidente. Sin embargo, la mayoría de los especialistas no recomiendan comparar los ingresos en base al dólar porque esto no brinda información en relación al deterioro que la inflación produce en los salarios.

Si se compara el salario promedio en dólares con la canasta básica, en la gestión Milei hubo un incremento en la capacidad de compra del 17%, inferior al incremento del 141% que dijo el Presidente.

“Hemos conseguido bajar la tasa de homicidios en un 17% a nivel nacional”

EXAGERADO

De acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad, la tasa de homicidios dolosos bajó de 4,3 cada 100 mil habitantes en 2023 a 3,7 en 2025, una reducción del 14%, no del 17%.

El 17% mencionado coincide con la baja en víctimas: de 2.047 en 2023 a 1.705 en 2025. Sin embargo, los homicidios, según especialistas, se miden por tasas y no por cantidad de víctimas.

“Aerolíneas Argentinas le costó US$ 8 mil millones a todos los argentinos y este año generó ganancias por US$ 100 millones”

VERDADERO

El Presidente destacó el trabajo de su Gobierno en ordenar las finanzas de las empresas públicas y destacó el caso de la aerolínea de bandera.

Los datos que dio son ciertos. Desde 2008 hasta 2023 incluido, el Estado le giró US$ 7.845 millones a la empresa para que funcione. Y también es correcto que durante 2025, por segundo año consecutivo, la empresa tuvo un superávit operativo de US$ 112,7 millones.

“(Antes de la reforma laboral), la mitad de los trabajadores estaban en el mercado informal”

VERDADERO

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, la informalidad alcanzó al 43,3% de los trabajadores en el tercer trimestre de 2025 (último dato disponible). Por lo tanto, la frase de Javier Milei es verdadera, ya que casi la mitad de los trabajadores se encuentran en el mercado informal.

La cifra es consistente con la medición del investigador Jorge Paz, que estableció que la informalidad alcanzó al 49% de los trabajadores, ya sea porque se trata de asalariados con sueldos en negro (27,4%) o cuentapropistas de baja calificación (21,6%).

“Hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9 mil por año a 0”

FALSO

En 2025, se registraron 3.893 piquetes a nivel nacional y no 0, como dijo el Presidente. Se trata de datos de la consultora Diálogo Político, que monitorea la conflictividad desde 2009.

Si bien hubo una disminución del 52,8% respecto a 2023, no fue del 100%. La provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén concentraron el 33% de los piquetes.

“Recibimos un Estado (…) con 7 de cada 10 chicos pobres”

VERDADERO

En el segundo semestre de 2023, el 58,5% de los niños y niñas menores de 14 años eran pobres según sus ingresos.

Según un informe de Unicef que mide la pobreza de forma multidimensional (agrega a la medición la dimensión de acceso a derechos), 7 de cada 10 niños menores de 14 años eran pobres en 2023. En el primer semestre de 2024, ya bajo el gobierno de La Libertad Avanza, la pobreza monetaria infantil ascendió al 67,1%.

“(Al asumir teníamos) indicadores sociales peores a los de 2001”

FALSO

El Presidente criticó la herencia recibida y sostuvo que los indicadores sociales a fines de 2023 eran peores que los del 2001. Pero esto no se cumple al ver ninguno de los datos más relevantes, según los especialistas.

Si se usan series comparables, los datos de pobreza, indigencia, desigualdad y de desempleo en el 2001 eran peores que cuando asumió Milei, al contrario de lo que dijo el presidente.