El Club Cañadita Central organiza un encuentro cultural y musical con fines solidarios

Este sábado 7 de marzo se realizará en la localidad de Seguí, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Viale y dentro del departamento Paraná, una nueva edición de Arte & Birra, un evento cultural y recreativo organizado por la Subcomisión de Fútbol Mayor del Club Atlético Cañadita Central, que tendrá lugar en el playón de la institución deportiva. La propuesta incluirá shows musicales en vivo, feria de emprendedores y artesanos locales, además de servicio de cantina, con el objetivo de recaudar fondos para las actividades deportivas del club. La jornada comenzará a las 19.

En el escenario se presentarán tres propuestas musicales en vivo que conforman la grilla artística de la noche. Está prevista la actuación del grupo Maravillas Alemanas, Los Mansos del Chamamé y Grupo Inesperados. Las presentaciones se sucederán durante la jornada con el objetivo de sostener una programación musical continua.

Además de los espectáculos, el evento incluirá la participación de emprendedores y artesanos locales que ofrecerán sus productos al público.

El servicio de cantina funcionará durante toda la noche y será administrado por la Subcomisión de Fútbol Mayor, cuyos integrantes impulsan la actividad como parte de las acciones destinadas a acompañar el sostenimiento del fútbol del club.

El evento cuenta con entradas anticipadas a un valor de $5.000, que ya se encuentran disponibles en la cantina del club y a través del Instagram del club (@futbolmayor.cacc)