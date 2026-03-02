Lionel Messi anotó dos goles en el clásico ante Orlando y alcanzó una nueva marca en su carrera.

Lionel Messi marcó dos golazos en la visita de Inter Miami a Orlando City, por la fecha 2 de la Major League Soccer, en una nueva edición del clásico del Sol. El primero sirvió para empatar parcialmente el partido y el segundo decretó el 4-2 definitivo.

El primero de la Pulga fue a los 51 minutos, cuando agarró la pelota fuera del área y desde la medialuna del área, en medio de una multitud de piernas rivales, sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco del canadiense Maxime Crépeau, quien voló, pero no pudo evitar el tanto.

Esta anotación significó la primera para el argentino en la temporada y le permitió alcanzar un registro histórico en su carrera porque acumula 22 años ininterrumpidos anotando al menos un gol por cada calendario.

Pero como no fue suficiente, a los 89’, después de haberle dado una asistencia a Telasco Segovia para el 3-2 casi cuatro minutos antes, Messi volvió a llevarse todas las miradas: de tiro libre y desde una distancia considerable decretó el 4-2 final con una brillante definición.

Con este resultado, el equipo de Javier Mascherano logró su primera victoria en el torneo, ya que había perdido en la primera fecha. El próximo compromiso será el sábado desde las 18.30 de Argentina frente a DC United, en condición de visitante.