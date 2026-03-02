Presentarán el libro “Una argentina en el fuego de la cocina de Roses Cataluña”

Iniciando marzo, Mes de la Mujer y la Memoria, desde el Casal de Catalunya invitamos a la presentación del libro de Celia Elisabeth Alessandri Caro, Una argentina en el foc de la cuina de Roses Catalunya -Una argentina en el fuego de la cocina de Roses Cataluña-. Será este jueves 5, a las 19, en la sede de Urquiza 1225, con entrada libre y gratuita.

Celia Alessandri Caro es una gran amiga del Casal, una gualeya que vive en Catalunya desde hace unos 20 años y presenta su libro escrito en catalán y también la obra traducida al castellano, en el que habla de cocina, migración, desarraigo, amor, ilusiones.