Gremios docentes volvieron a rechazar la oferta del gobierno provincial y programaron un paro para este martes

Los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno y, en consecuencia, mañana martes convocaron a ni paro.

Tras la segunda audiencia paritaria celebrada este lunes, el frente gremial docente -integrado por SADOP, AGMER, AMET y UDA- rechazó de manera unánime el ofrecimiento del Gobierno Provincial por considerarlo insuficiente. En respuesta, decretaron una medida de fuerza por 24 horas para la jornada de mañana.

Los representantes sindicales evaluaron la propuesta presentada por el ejecutivo en horas de la tarde. “Ante la falta de respuestas que garanticen salarios dignos y en blanco, convocaron a un paro total de actividades para mañana martes 3 de marzo”, indicaron desde SADOP.

Sumas “en negro” y precarización

Los gremios enfatizaron que el principal eje de discordia radica en el carácter no remunerativo de las sumas ofrecidas. “Estas propuestas sostienen el achatamiento del escalafón docente y, lo que es aún más grave, no tienen ningún impacto en el sector pasivo. No podemos aceptar una oferta que le da la espalda a nuestros jubilados y que precariza el salario de quienes están hoy frente al aula”, señalaron Alejandra Frank y Diego Secchi, de SADOP, al finalizar la audiencia.

Para el sindicato, la persistencia en ofrecer montos fijos por fuera del básico “desfinancia la seguridad social, hipotecando los derechos de la docencia particular a mediano y largo plazo”.

Detalle de la propuesta gubernamental

El Gobierno Provincial presentó una oferta no remunerativa que incluía los siguientes puntos:

- Compromiso de revisión: volver a sesionar en 90 días para proponer una suma remunerativa, con el índice inflacionario como tope.

- Bono: sostenimiento de un bono de $25.000 para docentes con más de 10 años de servicio.

- Ayuda Escolar: aumento del 50%.

- FOPID y Conectividad: incremento de $60.000 (tope), desglosado en $36.000 de FOPID y $24.000 de Conectividad. Esto se suma a los $64.000 actuales.

- Piso Salarial: salario de bolsillo garantizado de $750.000.

- Retroactividad: propuesta con vigencia desde febrero de 2026.

- Vivienda: prioridad en créditos IAPV para docentes (requiere ingresos familiares de $1.300.000 y posesión de terreno; préstamo aproximado de $60.000.000).

- Jubilados: un aumento de apenas $30.000 para el sector pasivo.

Fuentes: portal de El Entre Ríos y prensa de SADOP.