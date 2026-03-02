Básquet: Central Entrerriano llegó su séptima victoria al hilo y se subió a la cima

Central Entrerriano le ganó a Unión de Mar del Plata y se subió a lo más alto de las posiciones.

En Mar del Plata, Central Entrerriano de Gualeguaychú superó por 81 a 68 a Unión, por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. de esta manera, el conjunto del sur de Entre Ríos llegó a su séptima victoria en final y alcanzó a Provincial de Rosario en lo más alto de la tabla de posiciones.

Las acciones en “La Feliz”

Unión encontró en las manos de Flossi dos triples consecutivos cuando Central Entrerriano se achicó para cerrar la pintura, la visita en cambio, buscaba profundo. Poco a poco, el equipo de Pascal fue inyectándole intensidad defensiva, y así empezó a marcar el ritmo del partido. Con una zona 2-3 selló los caminos de Unión a la llave y lo obligó a lanzar de larga distancia, algo que le salió a la perfección, ya que el local tiró 2/10.

A partir de ahí, Central Entrerriano metió un parcial de 17-4 para terminar el cuarto arriba 26-13

El comienzo del segundo fue muy favorable para Unión. Encontró cinco puntos seguidos en las manos de Bernardini, y atrás también fue a zona, lo que sacó de eje a Central; esto acomodó al local, que empezó a jugar decididamente mejor.

Con Flossi como estandarte ofensivo, al local se le abrió el aro, y lo que en el primer cuarto lo complicó, en el segundo lo potenció: clavó 5/9 en triples, encontró espacios ante la zona y terminó yéndose a los vestuarios arriba 41-38.





El complemento

El trámite del juego cambió, ya que fueron las defensas las que comenzaron a predominar en la primera parte del tercer cuarto. Unión recién metió su primer gol de campo a 4’30’’, mientras que Central arrancó 2/5. En ese contexto, el equipo de Aquino se benefició y se mantuvo a tiro en el marcador. Sin embargo, el Rojinegro hizo uso de su versatilidad ofensiva, y entre Siboldi, Castillo y Montani Wortzel los de Gualeguaychú se escaparon 65-55.

En el inicio del último cuarto parecía que el equipo de Pascal se encaminaría cómodamente a la victoria luego de sacar una máxima de 70-55. No obstante, el dueño de casa nunca bajó los brazos. Con una ráfaga de 8-0, Unión rápidamente volvió al juego y se puso 63-72. Pero de ahí en más le costó cuando el trámite volvió a ponerse áspero. Sufrió la expulsión de Bernardini, y se le hizo cuesta arriba.

Central Entrerriano contó con dos muy buenas conversiones de Panozzo, una de las figuras del partido, y sin dejar de apelar a su aguerrida defensa se llevó el muy buen triunfo de Mar del Plata, su séptimo consecutivo.