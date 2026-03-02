La entrerriana Diana Cabrera buscará el pasaje al Mundial con “Las Gigantes”

La entrerriana Diana Cabrera fue convocada a la selección argentina femenina de básquetbol que disputará el Torneo Clasificatorio al Mundial de Alemania 2026. La oriunda de Villa Elisa está entre las 12 jugadoras convocadas para el certamen a disputarse en Estambul, Turquía.

Cabrera, quien se desempeña como pivote del Celta de España, deberá reunirse con el plantel el próximo 5 de marzo en Madrid y entrenará hasta el 8 antes de viajar a Estambul. El certamen se jugará del 11 al 17 del mes en la ciudad más poblada de Turquía.

El plantel estará conformado por Melisa Gretter (capitana), Agostina Burani, Amaiquen Siciliano, Candela Gentinetta, Delfina Saravia, la eliense Diana Cabrera, Florencia Chagas, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Laila Raviolo, Macarena D´Urso y Victoria Gauna. El staff incorporó a Nerea Lagowski como jugadora invitada a la concentración para entrenar con el primer equipo.

La preconvocatoria incluyó también a las gualeguaychuenses Agustina Marin y Nicole Tapari, Dalma Piri, Giuliana Baccarelli, Gisel Botta, Julia Fernández, Luciana Delabarba, Lucila Sampietro, Natassja Kolff, Nerea Lagowski, Sofía Novoa y Sol Depetris.

En relación con la clasificación en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, el selectivo nacional conserva la estructura y la mayoría de los nombres que participaron del proceso anterior. La única modificación respecto de aquella nómina es la ausencia de Andrea Boquete, quien no será parte por cuestiones personales. De hecho, las mismas once fueron protagonistas de la consagración en el Campeonato Sudamericano 2024 de Chile, ratificando la continuidad de un ciclo exitoso.

Bajo un sistema de todos contra todos y con cinco presentaciones por equipo, Argentina iniciará su camino el 11 de marzo frente a Australia. Al día siguiente se medirá con el local y luego de una jornada de descanso volverá a competir ante Canadá. El cronograma continuará el domingo 15 frente a Hungría y culminará el martes 17 contra Japón. El torneo entrega tres plazas para la Copa del Mundo, con la salvedad de Australia por su título en la AsiaCup.

Selección argentina – Torneo Clasificatorio

#4 Siciliano, Amaiquen | Azul Marino Mallorca (España)

#5 Martínez, Florencia | Unión Florida

#6 Raviolo, Laila | Independiente Neuquén

#7 Cabrera, Diana | Celta (España)

#9 Mungo, Julieta | FNB Ardoi (España)

#10 Burani, Agostina | Obras Sanitarias

#11 Gretter, Melisa | CAB Estepona (España)

#13 Gentinetta, Candela | Obras Sanitarias

#14 Chagas, Florencia | Obras Sanitarias

#20 D´Urso, Macarena | Club Deportivo La Salle (España)

#19 Saravia, Delfina | Unión Florida

#23 Gauna, Victoria | Al - Cazares Caceres (España)

Cronograma de Juego:

11/03 | Argentina - Australia

12/03 | Argentina - Turquía

13/03 | Día de descanso

14/03 | Argentina - Canadá

15/03 | Argentina - Hungría

16/03 | Día de descanso

17/03 | Argentina - Japón