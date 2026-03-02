Cuatro encuentros para escribir y descubrir los géneros literarios

Durante el mes de marzo se desarrollará en la ciudad de Paraná un taller de escritura creativa destinado a personas adultas, coordinado por la profesora Elida Sola, con el propósito de generar un espacio de aprendizaje y producción literaria orientado tanto a quienes desean iniciarse en la escritura como a quienes ya mantienen una práctica y buscan profundizarla. La propuesta se llevará adelante a lo largo de cuatro encuentros presenciales programados para los miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo, en el horario de 18 a 19:30, en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902. La actividad es arancelada, requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados para mayores de 18 años.

El taller propone un recorrido centrado en el proceso creativo y en la construcción de la escritura como herramienta de expresión personal. Según se informó en la misma invitación, los encuentros estarán orientados a trabajar el deseo de escribir y la posibilidad de transformar ideas, experiencias y emociones en textos, a partir de ejercicios prácticos y dinámicas grupales.

A lo largo de las cuatro clases se abordarán distintos géneros literarios, entre ellos narrativa, poesía y textos poéticos, con instancias de escritura individual, momentos compartidos de lectura y análisis grupal. El programa incluye además herramientas vinculadas a la corrección y autocorrección de textos.

Desde la coordinación se destacó que el taller se plantea como un espacio de escucha y acompañamiento, donde cada participante pueda explorar sus intereses y modos de expresión en un entorno grupal que favorezca el intercambio. "Todo aquello que no se puede decir, no hay que callarlo, hay que escribirlo", afirman desde la convocatoria.

El costo de inscripción es de $25.000 + cargos de servicio, y puede realizarse a través de Eventbrite.