Kida le dio el empate agónico a Argentinos ante Barracas

Este domingo, la acción del Torneo Apertura de la Liga Profesional tuvo dos encuentros simultáneos durante la tardenoche. Uno de ellos se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, en donde Argentinos Juniors recibió a Barracas Central. El árbitro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.

La primera ocasión de peligro fue para el anfitrión, que tuvo el gol en un potente remate de Hernán López Muñoz. El mediocampista se acomodó por el costado derecho y disparó de zurda directamente al travesaño ante la estirada de Marcelo Miño en el arco del Guapo.

Pero Barracas contestó con gol. Desde un lateral jugado al área a los nueve minutos llegó el cabezazo hacia atrás de Román Riquelme ante la presión de Facundo Bruera con la mala suerte para él de que le cayó a Rodrigo Insúa, que sacó un potente remate de volea para clavar el balón en el costado izquierdo del arco anfitrión. Golazo y 1-0 para el Guapo.

Aunque el dominio de la pelota fue del Bicho, las chances de gol no llegaron. Esto impacientó al público local, que comenzó a insultar a sus jugadores recordando la reciente eliminación de la Copa Libertadores y la eliminación sufrida a inicios de año en Copa Argentina.

En medio de esa incertidumbre, Jhonatan Candia tuvo una clarísima chance para el segundo gol. El atacante ex Rosario Central se acomodó por el costado izquierdo, enganchó para su pierna derecha y sacó un potente remate que superó a Brayan Cortés y dio con potencia en el travesaño.

La primera intervención importante de Miño en el arco del visitante llegó sobre los 30 minutos, cuando un centro desde la izquierda de Lautaro Giaccone llegó a la posición e Leandro Lozano por el costado derecho. El lateral tocó hacia atrás para Alan Lescano, que enganchó y remató suave contra el poste derecho, pero encontró una buena estirada del arquero que despejó a un costado.

Ya en la segunda mitad todo fue del anfitrión. Pero le costó conseguir el empate. El primero en contar con su oportunidad fue López Muñoz, que sobre los 17 minutos remató desde afuera del área hacia el costado derecho, encontrándose con un buen despeje de Miño hacia el costado.

Argentinos anotó a los 23 a partir de un muy buen centro de López Muñoz para Diego Porcel, que definió contra el poste derecho para el 1-1 parcial. Sin embargo, el atacante se encontraba en posición adelantada, por lo que el tanto no subió al marcador.

Bajo la fuerte presión de su público, el Bicho fue arrinconando a su rival, que incluso introdujo variantes para refugiarse mejor en el fondo, sin éxito. Esto se debe a que el local finalmente alcanzó el ya merecido empate sobre el final.

Un envío al área desde el costado derecho por parte de Facundo Jainikoski encontró el ingreso por el costado izquierdo de Ryoga Kida. El japonés se estiró y llegó con la definición para clavar su remate arriba y anotar el empate 1-1 a los 45 minutos. Aunque el árbitro añadió cinco minutos más, nada cambió: fue empate.

El empate final dejó al Bicho en la séptima posición de la Zona B con nueve unidades; las mismas que el Guapo, que está una posición por debajo debido a la diferencia de gol. En la próxima fecha, el equipo de Nicolás Diez recibirá a Rosario Central el miércoles 11, desde las 17.30; mientras que el conjunto de Rubén Insúa deberá visitar a Independiente Rivadavia ese mismo día, pero desde las 22.

-SÍNTESIS-

Argentinos Juniors 1-1 Barracas Central.



Goles:

10’PT: Rodrigo Insúa (BAR).

45’ST: Ryoga Kida (ARG).



Formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone; Diego Porcel y Leandro Fernández.

DT: Nicolás Diez.



Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera y Jhonatan Candia.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

ET: ingresó Rafael Barrios por Damián Martínez (BAR).

11’ST: ingresó Ryoga Kida por Leandro Fernández (ARG).

11’ST: ingresó Facundo Jainikoski por Lautaro Giaccone (ARG).

20’ST: ingresó Norberto Briasco por Jhonatan Candia (BAR).

24’ST: ingresó Gabriel Florentín por Alan Lescano (ARG).

25’ST: ingresó Iván Morales por Leandro Lozano (ARG).

27’ST: ingresó Iván Guaraz por Iván Tapia (BAR).

31’ST: ingresó Emiliano Viveros por Sebastián Prieto (ARG).

43’ST: ingresó Gastón Campi por Tomás Porra (BAR).



Amonestados:

25’PT: Nicolás Demartini (BAR).

46’PT: Facundo Bruera (BAR).

40’ST: Gabriel Florentín (ARG).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Fernando Echenique.



Estadio: Diego Maradona.

Video: Liga Profesional.