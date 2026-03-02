Inauguran una muestra en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos

"En primer plano" se inaugura este jueves a las 20, en la Casa de la Cultura.

Será este jueves 5 de marzo a las 20, en el edificio de calles 9 de julio y Carbó, Paraná. Se trata de una serie de obras del artista entrerriano Germán Yujnovsky, titulada “En primer plano”. La entrada es libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Según palabras del autor, la muestra consiste en un conjunto de obras de distintas épocas que se caracterizan por la presencia de un rostro o una figura en primer plano. Además de experimentar con lo plástico, busca indagar al espectador, conectarlo con lo inasible a la conciencia y transmitir diversos estados de ánimo.

Sobre Yujnovsky

Estudió dibujo y pintura en la Asociación Estímulo de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova de Buenos Aires, con los profesores Esteban Janiot, Carlos Fels y Bent Christiansen; y en la Scuola delle arti ornamentali Prof. Mauro Iori, en Roma (Italia). Luego desarrolló su carrera plástica compartiendo con escritores y músicos en la revista y colectivo artístico Cuadernos del Tábano en Alicante (España).

Vive en la ciudad de Paraná desde 2008 donde da clases de Dibujo y Pintura en la Alianza Francesa. Ha realizado numerosas muestras individuales y colectivas tanto en Buenos Aires como en Alicante y en Paraná, donde se destaca la exposición Individual Antología, en el Museo Provincial de Bellas Artes, durante octubre de 2016.