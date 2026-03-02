El dúo Leiva-Gómez dará un espectáculo que cruza el folklore y el rock

Este viernes 6 de marzo a las 21 se realizará en la ciudad de Paraná un espectáculo musical a cargo del dúo integrado por Paola Leiva y Santiago Gómez, que ofrecerán un concierto con canciones propias y versiones de distintos autores y repertorios de raíz folklórica. La presentación tendrá lugar en la Terraza Cultural de Bulé Bar, ubicada en la intersección de calles Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard.

La propuesta artística se centrará en un recorrido musical donde las canciones tendrán una impronta folklórica, sumado a sonidos vinculados al lenguaje del rock.

Santiago Gómez, músico paranaense, se desempeña como compositor, productor, intérprete y docente, con una trayectoria vinculada a proyectos musicales de raíz regional. Entre sus trabajos se destaca la grabación del proyecto Tierra Sagrada, un material compuesto por canciones litoraleñas basadas en poemas del escritor Julio Migno, propuesta que recupera elementos de la identidad cultural del litoral argentino. Paola Leiva, quien también participó de ese proyecto, cuenta con una extensa formación musical y forma parte desde 2009 de Santiago Gómez Grupo, además de desarrollar su propio camino en la composición de canciones.

El concierto se enmarca en una agenda que viene sosteniendo y dando lugar a músicos locales, con la intención de generar circuitos culturales alternativos que permitan la circulación de producciones independientes.

El espectáculo tendrá modalidad de aporte voluntario, lo que permitirá a los asistentes colaborar de manera abierta con la propuesta artística. Las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 343 4299679 (Santiago) y 343 4299036 (Paola).