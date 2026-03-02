Agreden a jubilados docentes en protesta frente a la Cooperativa Eléctrica de Concordia

Docentes jubilados de Concordia denunciaron haber sido agredidos este lunes mientras se manifestaban frente a la sede de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, donde se encontraban funcionarios provinciales. El hecho fue repudiado públicamente por Agmer Seccional Concordia.

De acuerdo a lo señalado por los manifestantes, un hombre al que identifican como presunto integrante de la comitiva oficial interceptó de manera violenta a quienes reclamaban en el lugar. La protesta era encabezada por integrantes de Surge y de la Mesa Coordinadora de Jubilados, quienes se habían concentrado para hacer oír sus demandas.

Desde el sindicato docente expresaron su enérgico rechazo a lo ocurrido. “Agmer Seccional Concordia se solidariza y repudia todo hecho de violencia con los compañeros y compañeras de Surge y la Mesa Coordinadora de Jubilados ante la manifestación que hicieran hoy frente a la Cooperativa Eléctrica por la presencia de funcionarios provinciales”.

En el mismo comunicado añadieron: “Ante la presencia de las y los compañeros frente a la Cooperativa los intercepta de manera violenta un supuesto integrante de la comitiva de funcionarios provinciales. Nos solidarizamos tanto con Surge como con la Mesa Coordinadora de jubilados y los compañeros fotógrafos, ante estos hechos que solo son manifestaciones de la violencia de un gobierno que no tiene otra respuesta ante las demandas del pueblo”.

Hasta el momento no se informó sobre denuncias formales radicadas tras el incidente. El episodio se da en un contexto de creciente conflictividad en la provincia, con distintos sectores reclamando respuestas a sus demandas frente a autoridades provinciales.