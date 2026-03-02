Conmoción en Concordia: un hombre mató a su pareja y se quitó la vida

El barrio Los Pájaros, en Concordia, se vio conmocionado este lunes por la siesta al conocer un grave episodio de violencia de género que terminó con la vida de una mujer y la posterior autodeterminación de un hombre.

Según confirmó la Jefatura de policía, alrededor de las 14.30, funcionarios de la Comisaría Séptima acudieron al llamado de vecinos de la zona, quienes dieron cuenta de un conflicto en una vivienda. Al llegar, los uniformados constataron que en el interior de un domicilio había una mujer de 33 años fallecida, con lesiones compatibles con apuñalamiento.

Asimismo, también se encontraron con el cuerpo de un hombre, quien se habría quitado la vida tras cometer el crimen.

"Vecinos que se entrevistaron con los funcionarios expresaron haber visto a la pareja discutiendo en el patio del domicilio hace un par de días", señalaron oficialmente.

El caso quedó en manos de la Fiscalía local, que ya instrumentó las primeras diligencias. Todo apunta a que se trató de un femicidio seguido de suicidio.