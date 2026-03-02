Una propuesta de entrenamiento actoral iniciará su ciclo este mes

Desde este jueves 5 de marzo comenzará a desarrollarse en la ciudad de Paraná un nuevo taller de teatro para adultos, una propuesta de formación artística coordinada por los docentes y actores Andrés Main y Sebastián Boscarol, que tendrá lugar en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de calles Courreges y Bavio. La iniciativa está dirigida a personas adultas interesadas en descubrir herramientas teatrales y expresivas a través de un proceso creativo grupal, con encuentros semanales que se realizarán todos los jueves de 20 a 22.

La propuesta apunta a conformar un espacio sostenido de trabajo teatral que permita a los participantes iniciarse o profundizar su vínculo con la actuación, independientemente de su experiencia previa. Según informaron los coordinadores, la modalidad estará centrada en el abordaje del cuerpo como herramienta expresiva y en la construcción de escenas a partir de ejercicios grupales, improvisaciones y dinámicas vinculadas al movimiento, la voz y la musicalidad. El taller plantea que cada participante pueda desarrollar recursos propios dentro de un marco de trabajo en conjunto con otros.

La organización señaló que la propuesta se orienta tanto a quienes desean acercarse por primera vez al teatro como a personas con recorrido previo.

El taller tendrá un arancel mensual de $35.000 y las inscripciones se pueden realizar escribiendo al 342 6316752.