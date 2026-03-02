Primera Nacional: Patronato buscará su primera sonrisa en el torneo

Patronato visitará a Atlanta en el encuentro que cerrará la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional, en su Zona B. El juego se llevará adelante a partir de las 21, en el estadio León Kolvobski y contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.

Un empate y una derrota fue lo recolectado por Patrón en las dos primeras fechas del campeonato, es por eso que este lunes, en Villa Crespo, intentará alcanzar su primer éxito y así comenzar a mirar lo que se viene con otras perspectivas. Después del excelente empate en Tucumán, el Santo esperaba otro resultado frente a Gimnasia y Tiro de Salta, pero se encontró con un rival complicado que le ganó en el Grella.

A partir de esto es que el equipo del Yagui Forestello buscará su primera sonrisa ante Atlanta, de visitante, en un cotejo que en la previa aparece como complejo.

Para jugar frente al Bohemio, el entrenador del Santo no confirmó la alineación ya que tiene dudas tanto en la defensa como en el mediocampo. Lo que sí dejó claro es que no negocia la formación con cinco defensores, cuatro mediocampistas y un delantero.

Lo dicho entonces, el DT no confirmó la alineación de todos modos una probable formación de Patronato para jugar ante Atlanta sería con: Alan Sosa, Salas, Díaz, Meritello, Moreyra, Piccioni o Velásquez; Barinaga, Bravo, Cortés; Pereyra o Araujo; Soldano.