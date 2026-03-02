Se incendió una residencia estudiantil en Paraná, con graves daños pero sin heridos

En horas de la madrugada de este lunes se produjo un incendio en una residencia estudiantil del centro de Paraná, que dejó severos daños materiales pero afortunadamente no se registraron heridos.

Según se informó desde la Policía, el foco ígneo se produjo en el domicilio de calle Carlos Pellegrini 445. Tras el llamado al 911, llegaron al lugar los Bomberos para sofocar las llamas y el humo que salía por las ventanas.

El personal policial del 911 y de la comisaría Primera pudo constatar que el siniestro comenzó en una de las habitaciones de la planta alta de la residencia y se expandió rápidamente a dos habitaciones.

En el interior de la propiedad se encontraban al momento siete personas, que lograron salir a tiempo.

Según las primeras observaciones y testimonios, el fuego se habría iniciado debido a un desperfecto eléctrico.