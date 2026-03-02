El entrerriano Vicente Taborda atraviesa un gran momento en Grecia

Meses después de haber dejado el fútbol argentino como figura de Platense, el entrerriano Vicente Taborda se reencontró con su mejor versión en Grecia. El futbolista que fue vendido por Boca en septiembre pasado al Panathinaikos se asentó como titular y en febrero se destapó con goles y asistencias para consolidarse como titular y figura en su equipo.

El enlace de 24 años, que fue campeón con el Calamar del Apertura 2025, resultó clave en los últimos 10 partidos que disputó el conjunto europeo: marcó cuatro goles y repartió dos asistencias en seis encuentros, fundamental para que los suyos se asentaran y encadenaran una racha alentadora.

De ese total, Panathinaikos empató cuatro encuentros -en uno avanzó por penales-, ganó cuatro y perdió apenas dos, ambos ante el Paok por las semifinales de la Copa de Grecia. El gualeyo fue titular en seis, pero se las ingenió para destacarse incluso cuando ingresó desde el banco.

El oriundo de Gualeguay le marcó a la Roma, AE Kifisias, Olympiacos y AEK Atenas, y se lució con un pase gol en cada uno de los duelos ante Victoria Plzen por la ronda de clasificación de la Europa League. De esta manera, alcanzó su mejor versión desde que llegó al conjunto griego, ya que en el semestre de 2025 apenas jugó siete encuentros, solo tres como titular -siempre en Copa de Grecia- y solo una vez ingresó un puñado de segundos en la liga local.

Después de haber sido una aparición prometedora de las juveniles del Xeneize, Taborda tuvo que buscar rodaje en otro lado en 2022 y en el Calamar mostró sus mejores credenciales, no solo por conducir al equipo al título, sino por los 11 goles y cuatro asistencias que consiguió en 86 encuentros.

Tuvo un regreso fallido al azul y oro en 2023 e incluso llegó a entrar unos minutos en la final de la Copa Libertadores 2023, pero luego ni Jorge Almirón ni Diego Martínez apostaron por él y volvió al conjunto de Vicente López.

Tras la finalización de su préstamo, Boca lo vendió a Europa a cambio de 5.000.000 de dólares por el 80% de su pase.