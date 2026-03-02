Frigerio inauguró el ciclo lectivo en Villa Paranacito

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el inicio del ciclo lectivo en la escuela N° 4 Vicente López y Planes, una institución rural ubicada sobre el arroyo Brazo Largo, en Villa Paranacito. Acompañado por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, el mandatario destacó el “valor de la educación pública y el esfuerzo que conlleva la enseñanza en el contexto de islas”.

Durante el acto, que contó con la presencia de padres, docentes y alumnos, Frigerio subrayó “la importancia del compromiso familiar y la labor docente para dejar la vara alta en el sistema educativo provincial”. “La educación nos hace libres, la educación nos permite elegir. Sin educación probablemente otros elijan por nosotros”, enfatizó el gobernador al resaltar que el conocimiento debe ser el norte de la provincia.

El mandatario hizo especial mención a las particularidades de la vida en el Delta y señaló el sacrificio que implica garantizar la presencialidad en estas zonas. “El hecho de que esté hoy acá, en una escuela de la isla, tiene que ver con poner en valor algo que no todos saben: el sacrificio y el esfuerzo que significa educar y educarse en la isla”, subrayó.

En cuanto a las políticas de Estado, Frigerio reafirmó la importancia del Plan Provincial de Alfabetización, cuyo objetivo es garantizar que todos los alumnos de primero a tercer grado sepan leer, escribir y comprender textos. Asimismo, señaló la necesidad de combatir el abandono escolar mediante una currícula modernizada que despierte el interés de los jóvenes. “Por eso el bachillerato en programación, por eso lo que estamos avanzando en robótica, en tecnología, porque obviamente por ahí pasa la cosa y quizá eso sea la forma de captar su atención y que se mantengan hasta el final estudiando”, explicó el mandatario.

Al cerrar su discurso, el gobernador alentó a los estudiantes a persistir en sus sueños a pesar de las dificultades, utilizando como ejemplos el talento entrerriano que hoy llega a la NASA y la perseverancia de figuras como Lionel Messi. “El futuro lo hacen ustedes estando acá todos los días. El futuro lo hacen ustedes estudiando y comprometiéndose con lo que les toca hoy en este momento, en esta etapa de su vida”, concluyó Frigerio, agradeciendo también a los docentes por estar “al pie del cañón” para formar mejores ciudadanos cada día.