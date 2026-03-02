La comunidad de Colón volvió a manifestarse contra la instalación de HIF Global

Bajo la consigna "No está todo cocinado", la jornada fue organizada por la asociación Somos Ambiente y contó con la participación de vecinos, el grupo Colón en Riesgo, el intendente de Colón, José Luis Walser, concejales y funcionarios del gabinete municipal.

Al finalizar la movilización, el intendente Walser enfatizó la necesidad de proteger el recurso hídrico y la calidad de vida de las generaciones venideras. "El futuro de Colón y de nuestras futuras generaciones está en juego. Estamos aquí para decir no a una refinería sobre el río Uruguay que amenaza nuestro ecosistema y nuestro modelo de desarrollo", declaró el mandatario.

Walser destacó la importancia de la participación ciudadana en esta lucha que calificó como "de todos": "Necesitamos estar unidos para defender nuestra Ciudad. Seguiremos insistiendo todos los días ante las máximas autoridades de Argentina y Uruguay para que escuchen este reclamo legítimo", publicó ApfDigital.

Puntos críticos del reclamo

La planta se ubicaría a escasos 3.500 metros de la costa argentina, impactando directamente sobre la población de Colón. Se estima un consumo de 2 millones de litros de agua por hora del río Uruguay, afectando el caudal y la biodiversidad.

Las emisiones gaseosas y el manejo de químicos para la producción de metanol representan una amenaza latente para la salud y el entorno natural.

La comunidad de Colón y el Departamento se mantiene en estado de alerta permanente, reafirmando que el desarrollo de la región no puede realizarse a expensas de la seguridad ambiental de sus habitantes.