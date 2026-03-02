El gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores de Patronato

Trabajadores del club Rojinegro se formaron en el marco de la Ley Provincial N° 10.768 de adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela.

La Dirección de Mujeres, perteneciente a la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio, desarrolló la jornada de formación en el marco de la Ley Provincial N° 10.768 de adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela, para trabajadores del Club Atlético Patronato. La actividad se realizó de manera presencial en las instalaciones de calle Grella 874 y estuvo dirigida al personal de la institución. Profesionales del equipo técnico del área llevaron adelante la instancia de formación.

Cabe señalar que dicha normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que realicen tareas en la función pública, en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías. Asimismo, la provincia impulsa estas instancias de formación en articulación con organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la construcción de espacios laborales y comunitarios más igualitarios y libres de violencias.

La capacitación en Ley Micaela busca identificar las visiones y prácticas que reproducen discriminación y violencia de género dentro de los ámbitos de trabajo, brindar herramientas teórico-prácticas para avanzar en su deconstrucción y constituir un aporte fundamental en pos de lograr una equidad real.