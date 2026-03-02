El Último Primer Día en el Balneario Thompson: la Policía contó unos 2300 estudiantes

La Policía de Entre Ríos no reportó novedades en el Último Primer Día que se desarrolló en el Balneario Thompson. Desde la fuerza contaron a unos 2300 estudiantes en el lugar, sin incidentes.

Según informó el subjefe Departamental de Policía de Paraná en el programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), los estudiantes comenzaron a concentrarse en el sitio después de las 00 y la desconcentración comenzó alrededor de las 5.30. La autoridad policial agregó que hubo cerca de cuatro chicos descompuestos, presuntamente por ingesta de alcohol, pero se contactó a los adultos responsables.

Los festejos del Último Primer Día se desarrollaron además en el Rosedal, el Monumento a Urquiza, la Plaza Mujeres Entrerrianas y la Costanera, donde se desplegóun amplio operativo policial.

Cabe recordar que el UPD forma parte de una tradición de los estudiantes que cursan el último año del nivel secundario. En ese marco, el Consejo General de Educación (CGE) había puesto a disposición de las instituciones educativas un documento con orientaciones para el abordaje del encuentro desde una perspectiva educativa y de derechos.

“El Último Primer Día (UPD), en tanto práctica social y cultural, expresa procesos de construcción identitaria, pertenencia grupal y el pasaje de una etapa vital”, señalaba el texto difundido por el organismo.

El documento subrayaba la necesidad de construir respuestas pedagógicas e institucionales con enfoque preventivo y de cuidado, evitando miradas exclusivamente sancionatorias.

Además, advertía que en los últimos años el ritual se ha resignificado y en muchos casos se vincula con excesiva ingesta de alcohol y otras sustancias, lo que constituye una problemática a abordar desde el ámbito educativo.