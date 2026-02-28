Operativo especial por el Último Primer Día en Paraná: más de un centenar de policías en la calle

La Policía de Entre Ríos dispuso un esquema reforzado de seguridad en la capital entrerriana por el festejo del Último Primer Día.

En el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD), que cada año reúne a estudiantes que comienzan el último tramo del secundario, la Policía de Entre Ríos dispuso un esquema reforzado de seguridad en la capital entrerriana. El dispositivo estará activo durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, y contemplará patrullajes, controles. Además de presencia fija en los puntos donde tradicionalmente se concentran los jóvenes.

Desde la Jefatura Departamental Paraná precisaron que el operativo fue planificado con antelación y que contará con el apoyo de distintas áreas de la fuerza, bajo la órbita de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública. La estrategia apunta a prevenir incidentes, ordenar la circulación y acompañar el desarrollo del evento sin interferir en la celebración.

Jorge Pérez, jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, brindó detalles sobre la planificación prevista. “Ya tenemos previsto y diagramado el dispositivo de seguridad en torno a este festejo social que es rutinario todos los años por parte de los jóvenes del último año del secundario. Se cuenta con la colaboración principal y fundamental de varios recursos de la Jefatura central por parte de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública”, explicó en declaraciones a Canal Once.

Foco en zonas habituales de concentración

El despliegue incluirá sectores del Parque Urquiza, el Balneario Thompson, el Puerto Nuevo y la Plaza Mujeres Entrerrianas, entre otros espacios públicos donde históricamente se registra mayor presencia de estudiantes durante el UPD.

El área del Balneario Thompson —especialmente el sector frente a los locales bailables habilitados— volverá a ser el epicentro de la convocatoria juvenil. Allí se prevé un refuerzo particular de efectivos con el objetivo de evitar desbordes y controlar el tránsito peatonal y vehicular.

Además, la fuerza trabajará de manera articulada con el Municipio y con los responsables de los establecimientos nocturnos que organizarán eventos para los egresados, a fin de coordinar accesos, medidas de seguridad y controles preventivos.

Recursos asignados y llamado a la responsabilidad

El operativo contará con alrededor de 100 efectivos afectados exclusivamente al dispositivo, a los que se sumarán móviles y personal destinado a tareas específicas de prevención. También se dispuso presencia policial en uno de los locales bailables que concentrará la mayor cantidad de asistentes.

Desde la Policía remarcaron la importancia de la colaboración de las familias y de la conducta responsable de los jóvenes para que la celebración pueda desarrollarse sin inconvenientes y bajo condiciones de seguridad adecuadas.

El Último Primer Día se consolidó en los últimos años como una tradición estudiantil en Paraná, lo que llevó a las autoridades a institucionalizar un esquema preventivo que se repite —con ajustes— en cada edición.

Fuente: Canal Once.