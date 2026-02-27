El Tribunal Oral Federal de Paraná confirmó que el juicio contra Airaldi comenzará el 3 de marzo

El Tribunal Oral Federal de Paraná confirmó que el juicio oral por presunto narcotráfico contra Leonardo Airaldi comenzará el próximo 3 de marzo. La resolución fue firmada la noche de este viernes por la jueza Noemí Berros, según supo ANÁLISIS, y rechazó el pedido de suspensión presentado por la defensa del imputado, a cargo de la abogada Mariana Barbitta.

La decisión del tribunal fue escueta. En el pronunciamiento se dispuso agregar la presentación efectuada por el director de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, prefecto Lucas Dufour, en la que informó sobre las actuales condiciones de detención de Airaldi, y notificar a la defensa.

Asimismo, se incorporó el escrito presentado por la defensora técnica del procesado, Mariana Barbitta, con cargo del 27 de febrero de 2026 a las 7:30, en el que reiteró su solicitud de postergación del inicio del debate oral fijado para el 3 de marzo. La letrada fundamentó el planteo en un supuesto “hecho nuevo”: que la persona comisionada por ella no habría podido extraer prueba contenida en un pendrive de 128 Gb ni consultar la disponibilidad de CDs vinculados al expediente.

Sin embargo, el tribunal resolvió que “no ha lugar” a la postergación solicitada. Según se indicó en la resolución, las constancias obrantes en el expediente —en particular los recibos suscriptos por Rossi los días 26 y 27 de febrero— desmienten la existencia del hecho nuevo alegado. De acuerdo con esos documentos, el comisionado descargó la información pericial realizada sobre los tres celulares secuestrados a Airaldi y la totalidad del material solicitado por la defensa, extraído de la Plataforma Di-Di de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Traslado a Ezeiza

En paralelo, este viernes el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado inmediato de Airaldi al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida fue adoptada luego de que el Servicio Penitenciario Federal dispusiera su incorporación al “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (SIGPPLAR).

La decisión se enmarca en la denuncia realizada por Daniel Celis —condenado en la causa Narcomunicipio— sobre un supuesto plan atribuido al productor agropecuario de Diamante para atentar contra funcionarios. Concretamente contra el juez federal Leandro Ríos, el fiscal dela causa José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

El fallo, firmado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, establece que el traslado debe concretarse en un plazo de 24 horas. Airaldi se encontraba alojado en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y enfrenta cargos por organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, además de almacenamiento de estupefacientes. El juicio lo seguirá de manera virtual por la plataforma Zoom.