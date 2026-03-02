Rogel: "No puede un presidente chicanear desde su mensaje institucional"

El dos veces diputado provincial, ex diputado nacional y ex presidente de bloque de convencionales que reformó la Constitución provincial, Fabián Rogel, aseguró, frente a la crisis que estamos viviendo, que “somos todos necesarios, aunque tengamos distintos puntos de vista”. Fue al criticar el tono utilizado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde hubo varios momentos en los que insultó a sectores opositores, principalmente al kirchnerismo.

“La actitud asumida por el Presidente de la Nación no me gustó y lo digo siendo respetuoso de la voluntad popular”, afirmó Rogel y agregó: “No puede un Presidente de la Nación Argentina, que nos representa a todos, chicanear desde su mensaje institucional”.

El legislador hizo notar que “el Presidente obvió hacer mención a los momentos difíciles y lo que ocurre en Medio Oriente. También omitió decir cuándo se dará el crecimiento económico que tanto necesita la Argentina y cuándo se restituirán los fondos a cada una de las provincias”.

“Me daba la sensación -continuó- de haber estado mirando un partido de fútbol, donde diputados y senadores agredían al Presidente de la Nación, quien contestaba con insultos y agravios. Fue muy penosa la situación vivida y deja la sensación de que el país está en una crisis más profunda de la que creíamos”.

“Si no nos damos cuenta que somos todos necesarios, aún con las diferencias, la crisis que ya tenemos encima se va a profundizar”, alertó el diputado provincial.