Discurso de Milei: para Schneider "ese estilo es lo que lo ha llevado al lugar en el que está"

El diputado nacional Darío Schneider (UCR-Entre Ríos) analizó el mensaje que brindó el presidente Javier Milei y consideró que “hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”. También destacó la agenda parlamentaria que fijó el mandatario.

“Se lo vio desde el primer momento muy eufórico y confrontativo”, observó el legislador entrerriano. “Ese estilo y su manera de decir las cosas es en parte lo que lo ha llevado al lugar en que está”, acotó.

Schneider destacó “el recorrido que hizo el presidente de los logros desde el inicio de la gestión: de estar al borde de la hiperinflación, a estar con el tema no resuelto, pero en un escenario muchísimo mejor”.

“A partir de ahí, de hacer ver los esfuerzos que hemos hecho, marcó que hay que seguir adelante y que faltan reformas importantes”, continuó Schneider en diálogo con Amanece que nos es poco (Radio Plaza).

El diputado llamó a “ver cómo se dicen las cosas” y admitió: “No está en nuestra esencia ese estilo, pero es el presidente y uno respeta su manera de llevar adelante la gestión y su relación con los demás sectores políticos”.

“Uno no puede dejar de reconocer que hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país y es importante que ya haya planteado una agenda de trabajo parlamentario y de reformas que van a estar llegando al Congreso”, valoró luego.

Finalmente, Schneider sintetizó: “Se necesita mayor empleo, más producción, más crecimiento y desarrollo y para todo eso se precisan inversiones. El presidente está buscando generar condiciones para que se produzcan esas inversiones”.