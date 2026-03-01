Rosario Romero inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante en Paraná

La intendenta de Rosario Romero dejó inaugurado este domingo el período 2026 de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, en un acto desarrollado en la Sala Mayo, con la presencia de concejales, funcionarios del gabinete municipal, representantes institucionales y referentes sociales.

En un discurso de balance y proyección, la jefa comunal planteó que el eje de su segundo año de gestión será la consolidación de un “Estado facilitador e inteligente”, concepto sobre el que estructuró buena parte de su intervención. La intendenta señaló que el municipio debe ser una herramienta ágil al servicio de la comunidad, capaz de simplificar trámites, incorporar tecnología y optimizar recursos para dar respuestas concretas a las demandas vecinales.

Romero destacó los avances en modernización administrativa, especialmente en la digitalización de procesos y servicios. En esa línea, remarcó la implementación de trámites en línea y la reducción de tiempos de gestión, al tiempo que anticipó la profundización de la transformación digital como política transversal a todas las áreas del gobierno local.

En materia de servicios urbanos, hizo referencia a mejoras en el mantenimiento de espacios públicos, la ampliación del alumbrado con tecnología LED y el fortalecimiento de los sistemas de movilidad. También aludió a las políticas vinculadas al transporte público, señalando la necesidad de sostener beneficios para sectores específicos y avanzar hacia esquemas más eficientes y sustentables.

La intendenta incorporó además una mirada ambiental en su exposición, subrayando acciones vinculadas al arbolado urbano, el saneamiento de arroyos y la preservación de espacios verdes. En el plano de la planificación, mencionó intervenciones hidráulicas y obras orientadas a mitigar anegamientos, así como la mejora progresiva de infraestructura básica en distintos barrios.

Durante el repaso de gestión, puso en valor programas sociales, deportivos y formativos destinados a jóvenes y organizaciones comunitarias, y reafirmó la intención de fortalecer la articulación con instituciones intermedias y el sector productivo. En este punto, planteó que el desarrollo de la ciudad requiere políticas de largo plazo que integren empleo, innovación, inclusión y actividad cultural.

La apertura del período legislativo se concretó conforme a lo establecido por la Ley Provincial 10.027, que regula el funcionamiento de los municipios entrerrianos. En ese marco, Romero convocó al cuerpo deliberativo a acompañar los proyectos estratégicos para el año en curso, en un contexto que definió como complejo desde el punto de vista económico, pero que —según sostuvo— exige planificación, responsabilidad fiscal y capacidad de gestión.

El acto marcó el inicio formal del calendario parlamentario local y dejó definidas las prioridades del Ejecutivo municipal para 2026, con foco en eficiencia administrativa, sostenimiento de servicios, obra pública y modernización del Estado, en un escenario que anticipa debate político en el Concejo sobre los principales proyectos de la agenda urbana.