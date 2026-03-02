Cuáles son las medidas que anunció Milei para la segunda parte de su gestión

El presidente Javier Milei anunció este domingo una serie de reformas que planea llevar a cabo durante los próximos dos años de gestión, como las modificaciones que se realizarán en las áreas tributaria y penal, pero también reafirmó su compromiso para mejorar y fortalecer la educación, la justicia y las Fuerzas Armadas. Lo hizo ante el Congreso en el discurso que brindó en la apertura de sesiones ordinarias.

El Presidente delineó una agenda legislativa que abarca cambios en materia económica, política, judicial e institucional, y que busca rediseñar la “arquitectura del Estado” en el largo plazo. Aseguró que buscará tratar 90 proyectos en 2026 y también habló de privatizaciones de empresas públicas.

Reformas en el Código Civil y en el Código Comercial

En principio, remarcó la importancia de las reformas en el Código Civil y en el Código Comercial, además de una reforma tributaria, con el objeto de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

El jefe de Estado confirmó que propondrá cambios en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial. Planteó que la propiedad privada es “la piedra angular de toda la economía” y sostuvo que es necesario remover barreras legales. La reforma apuntará a ampliar la autonomía contractual entre privados, revisar aspectos del régimen de personas jurídicas y modificar normas vinculadas a defensa del consumidor y competencia, publicó elDiarioAR.

Reforma del esquema impositivo

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque aseguró que se necesitan “menos impuestos” y una mayor “profundización de la apertura económica”: “Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”, añadió.

Código Penal

En la misma línea, se refirió estrictamente a los cambios que planea realizar en el Código Penal y aseveró que avanzarán “sin pruritos” para lograr “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna “el que la hace la paga”.

Asimismo, sostuvo que la justicia “también tiene que ser transformada” ya que, en su gestión, han implementado el sistema acusatorio “en el 65% del país” y lograron que los juicios “que antes llevaban años, hoy se definen en días”: “A fin de año estará implementado en todo el país”, agregó.

“También tenemos que implementar el juicio por jurados en la justicia federal, una sana práctica de responsabilidad ciudadana y respeto por la ley, que ya incorporaron varias provincias”, detalló el presidente de la Nación.

Poder judicial

También adelantó reformas en el Poder Judicial. Milei aseguró que presentará proyectos para volver a hacer de la Justicia “una herramienta democrática, republicana, ágil y eficaz”. Si bien no brindó precisiones técnicas, en el oficialismo señalan que se buscará acelerar procesos, revisar estructuras internas y avanzar en mecanismos que reduzcan la interferencia política en el funcionamiento judicial.

Educación

En cuanto a la educación, aseguró que “necesitan” reformar la misma inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

Fuerzas Armadas

Para finalizar, habló sobre la importancia del fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar y aseguró que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”.

“Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.

Código Aduanero

Otro de los ejes centrales serán los cambios al Código Aduanero. Milei anticipó que avanzará en una modificación integral de la Ley 22.415 con el objetivo de adecuarla a los “nuevos desafíos” del comercio internacional y profundizar la apertura económica. Trabajan en un esquema que apunta a simplificar normas, digitalizar procesos y reducir la discrecionalidad en la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de mercaderías.

La iniciativa se complementará con una estrategia de mayor integración a tratados internacionales y acuerdos comerciales, entre ellos el envío al Congreso del acuerdo con los Estados Unidos.