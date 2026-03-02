La compañía Sutottos presentará en Santa Fe su última obra nominada a premios nacionales

Este viernes 6 de marzo a las 21 se presentará la obra teatral "Feliz Día", de la compañía argentina Sutottos, en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo", ubicada en Junín 2475, en Santa Fe. La función forma parte del ciclo Escénicas del país, una propuesta impulsada por el Centro Cultural Provincial, orientada a promover la circulación de espectáculos escénicos argentinos en distintas ciudades. La obra fue nominada a los premios ACE y Estrella de Mar y ahora llegará para acercar las producciones teatrales al público local.

"Feliz Día" propone una comedia centrada en las exigencias sociales vinculadas a la idea de felicidad, abordadas desde el humor y la exageración escénica. La historia introduce al público en la casa de dos hermanos mellizos que están a punto de cumplir cuarenta años y que aún viven con su madre, con quien sostienen un vínculo marcado por una dependencia emocional que atraviesa toda la trama. Mientras esperan a los invitados para su fiesta de cumpleaños, los personajes atraviesan una serie de intentos fallidos por alcanzar aquello que consideran la felicidad.

La propuesta escénica se inscribe dentro del género de la comedia y está recomendada para público a partir de los 13 años, con una duración aproximada de 70 minutos.

Ficha Técnico-Artística

Actúan: Andrés Caminos y Gadiel Sztyk.

Dirección y Dramaturgia: Andrés Caminos y Gadiel Sztyk.

Diseño de Vestuario: Analía Cristina Morales.

Diseño de Iluminación: Matías Sendón.

Diseño de Escenografía: Ariel Vaccaro.

Diseño de Movimiento: Luciana Acuña.

Música Incidental y Diseño Sonoro: Pablo Viotti.

Canciones: Pablo Viotti, Andrés Caminos, Gadiel Sztyk.

Asistencia Artística y de Dirección: Marianela Faccioli, Manuela Bottale.

Producción: Sutottos y Marianela Faccioli.

Fotografía: Pablo Linietsky.

Diseño Gráfico: Agustina Contreras.

Prensa: SMW, Silvia Santos, Raúl Casalotti.

La obra cuenta con las actuaciones de Andrés Caminos y Gadiel Sztyk, quienes además firman la dirección y dramaturgia. Ambos integran Sutottos, una compañía teatral con más de 19 años de trayectoria y una escuela propia de formación, que desarrolló ocho espectáculos presentados tanto en Argentina como en el exterior. Entre sus antecedentes se destacan las obras "Inestable" y "Perdón", ganadoras de la Bienal de Arte de Buenos Aires en 2015 y 2019 respectivamente, además de una mención a la trayectoria otorgada por la Universidad de Buenos Aires en los premios Getea.

El espectáculo recibió diversas distinciones, entre ellas nominaciones a los Premios ACE y a los Premios Estrella de Mar como Mejor Espectáculo de Humor, además de obtener en el Festival de Teatro de Vagas Bajas, en España, los premios a Mejor Obra (distinción del público) y Mejor Actor para Andrés Caminos y Gadiel Sztyk. A lo largo de su recorrido, la compañía realizó giras por España, Uruguay, Bolivia y México y participó en festivales internacionales como el Festival Internacional de Cádiz, el Festival Internacional de León, el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y la Semana del Humor Latinoamericano en Casa Amèrica Catalunya.

El ciclo Escénicas del país fue diseñado para promover, difundir y visibilizar la producción escénica argentina en sus diversos formatos, facilitando el acceso del público santafesino a propuestas teatrales contemporáneas mediante una programación regular y precios accesibles.

Las entradas generales tienen un valor de $12.000 más costo de servicio y pueden adquirirse en la boletería del Centro Cultural Provincial, que funciona de martes a domingo de 14 a 21, con pago en efectivo o tarjetas, o de manera online a través de la plataforma E-Tickets.