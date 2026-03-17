Milei celebró el dato de inflación mayorista y elogió a Caputo: “El mejor de la historia argentina"

El presidente Javier Milei celebró este martes el dato sobre la inflación mayorista, que se desaceleró por segundo mes consecutivo, y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.

El mandatario le dedicó el posteo al titular del Palacio de Hacienda y lo consideró como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.

“Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió en la red social X.

El Indec dio a conocer el índice de precios internos al por mayor (IPIM) del segundo mes del año. Los resultados msotraron una desaceleración respecto a enero: fue del 1,7% y acumuló, en doce meses, 25,6%.