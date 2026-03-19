La Legislatura de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches

La Legislatura de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que modifica el Código de Convivencia y prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública, en una decisión que marca un punto de inflexión en la regulación del uso del espacio público en la provincia. La iniciativa, que ya había sido aprobada en el Senado y luego obtuvo aval en Diputados, busca ordenar una práctica extendida en distintas ciudades.

El proyecto incorpora nuevas figuras contravencionales y establece sanciones específicas para quienes ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar o limpiar vehículos en la vía pública sin autorización. La reforma introduce el artículo 66 bis, que tipifica estas conductas cuando impliquen una retribución económica, ya sea voluntaria o bajo presión, publicó Aire.

Según el texto aprobado, la infracción se configura en aquellos lugares donde la actividad esté prohibida por normativa local. De este modo, la medida apunta tanto a la oferta directa del servicio como a situaciones en las que exista exigencia o condicionamiento para estacionar.

Escalas de sanciones y agravantes previstos en la norma

El proyecto establece un esquema progresivo de sanciones. Para una primera infracción, se prevé la realización de trabajo comunitario por un período de entre 2 y 10 días, acompañado de la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la falta como medida complementaria.

En caso de reincidencia, la normativa contempla arresto de 10 a 20 días. Asimismo, las penas pueden agravarse —incluso duplicarse— en situaciones específicas, como cuando haya violencia o amenazas, en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de eventos masivos o cuando se aprovechen contextos de vulnerabilidad.

También se consideran agravantes el accionar en horario nocturno o en zonas sensibles como escuelas, bancos y edificios públicos. En los casos donde la actividad esté organizada por dos o más personas, se prevén penas de arresto que pueden incrementarse hasta cuatro veces si existen coordinadores o estructuras organizadas.

Controles municipales y enfoque social complementario

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la asignación de responsabilidades a los municipios, que serán los encargados de aplicar y controlar la normativa como “actores contravencionales públicos”. Entre sus facultades, podrán iniciar actuaciones, solicitar intervención policial y disponer el desplazamiento de infractores del espacio público.

La intervención policial, según establece la norma, deberá canalizarse por vía ministerial. Este esquema busca articular los distintos niveles del Estado en la implementación efectiva de la ley.

Además del enfoque sancionatorio, la iniciativa incorpora un abordaje social integral a cargo del Poder Ejecutivo provincial. “Capacitación y formación en oficios, intermediación laboral, programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos” son algunos de los ejes previstos para acompañar a quienes actualmente desarrollan esta actividad.

El proyecto también promueve la articulación con municipios y la firma de convenios con entidades públicas y privadas para implementar políticas de inclusión. La iniciativa deberá continuar su tratamiento legislativo y, de convertirse en ley, implicará un cambio significativo en la dinámica urbana y en la regulación del espacio público en Santa Fe.