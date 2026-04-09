Dos de cada tres argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei y sólo el 33% respalda al presidente

Nada menos que el 65 por ciento, dos de cada tres ciudadanos, desaprueban la gestión de Javier Milei al frente del gobierno, mientras que sólo el 33 por ciento la aprueba. Desde el punto de vista de la secuencia histórica se trata del peor momento del presidente libertario, porque antes de las elecciones de octubre de 2025 había estado en el 37, 1 por ciento de aprobación y fue entonces que Donald Trump extendió el cheque por 20.000 millones de dólares y salvó a La Libertad Avanza (LLA) de la derrota. Ahora, la caída es 4 puntos mayor que en octubre y la desaprobación creció en comparación con aquel momento. Lo que hay detrás de estas opiniones desfavorables es que el 55 por ciento de los ciudadanos dice que su situación económica personal empeoró en los últimos 12 meses y la preocupación más importante es que no se llega a fin de mes y que la familia contrae deudas. Una abrumadora mayoría no tiene expectativas sobre el futuro porque considera que el país, con Milei al frente, va en un rumbo incorrecto.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la conocida consultora Zuban, Córdoba y Asociados, que lidera Gustavo Córdoba. En total se entrevistaron 2.200 personas, el 70 por ciento a partir de sitios web de los más usados y 30 por ciento mediante correos electrónicos. La muestra, que es más grande que las usuales, se armó respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.

En las últimas semanas se viene verificando en prácticamente todos los sondeos que el gobierno de Milei toca su punto más bajo desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Algunos consultores aseguran que todavía no se llegó a un deterioro como el que tenía el gobierno en septiembre y octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas. En aquel momento, el rescate provino de Scott Bessent y Donald Trump y lo concreto es que la administración Milei logró un buen resultado electoral y remontó la cuesta. Sin embargo, desde diciembre volvió la tendencia a la baja, publicó Página12.

Es indudable que los escándalos golpean, pero cuando se ve el listado de mayores preocupaciones, casi todas apuntan a lo económico: llegar a fin de mes, deudas, inflación, suba de precios, deterioro del sueldo, desempleo. Queda lejos la corrupción y aún más lejos la inseguridad o la educación. Es conocido que la gran mayoría de los ciudadanos no cree en los datos del Indec y afirma que los precios suben a un ritmo mayor o mucho mayor que el establecido por el ente oficial de estadísticas. También los distintos estudios evidencian niveles de endeudamiento y morosidad no registrados en toda la historia.

Las cosas están en línea con lo que sucede dentro del hogar. El 55 por ciento dice que su economía empeoró en los últimos doce meses y a eso se agrega otro 19 por ciento que dice que está “igual de mal que hace un año”. Es decir que, sumando, un 74 por ciento, tres de cada cuatro argentinos, están económicamente mal en su hogar, la mayoría peor que hace un año. Del otro lado, apenas un 7 por ciento dice que su situación mejoró y otro 16 por ciento afirma que está igual de bien que hace un año. Significa que sólo uno de cada cuatro argentinos mira las cosas con algo de optimismo. Lo que explica que un porcentaje mayor -33 por ciento- aprueba la gestión de Milei es que existe un núcleo duro libertario que apoya al mandatario pase lo que pase.

Hay un dato adicional que se verifica en otros sondeos: se redujo mucho la cantidad de personas que razonan “estoy mal, es un sacrificio, pero estaremos mejor”, o sea personas que tienen expectativas económicas. Y ese punto, la pérdida de expectativas, es central en la caída de la imagen de cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo. En el trabajo de Zuban Córdoba esta cuestión se manifiesta en otra pregunta: “¿el país va en dirección correcta o incorrecta? El resultado es demoledor. Sólo el 28 por ciento dice que el rumbo es correcto y nada menos que el 63,6 por ciento afirma que las cosas van en dirección incorrecta. Es decir que ese 63 por ciento piensa que la Argentina no va a mejorar porque está en un camino equivocado.

¿Milei puede revertir su actual situación en las encuestas? Es cierto que ya lo hizo una vez, a partir del respaldo norteamericano. Pero hay que pensar que hoy por hoy sus colegas en el campo ideológico, Donald Trump y el húngaro Víctor Orban afrontan situaciones parecidas: mayoría de opiniones en contra y fuerte desaprobación. Es más, este domingo Orban enfrenta una elección en la que podría ser derrotado. El poderoso aparato norteamericano intenta en estos días evitar la derrota en Hungría y habrá que ver si vuelve a producir un salvataje en la Argentina. Por lo que se ve en las encuestas, el cuadro de situación libertario no parece ser muy optimista.