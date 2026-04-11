Gobernantes suicidas

Resulta importante y difícil comprender cómo dos países tan importantes como Estados Unidos y Argentina pueden tener presidentes con comportamientos y declaraciones tan extrañas. ¿Cómo lograron figuras con estas características ser elegidas para el cargo más alto de sus países?

En el caso de Javier Milei, se sabe que explotó hábilmente el antiperonismo, un movimiento que cuenta con muchos simpatizantes, pero también con un amplio rechazo. Solo así una figura sin una trayectoria política significativa logró ser elegida presidente del país.

Sus promesas electorales quedaron en gran medida incumplidas, como la de no aumentar los impuestos. Se adhirió al modelo de un Estado mínimo. Según él, “entre el Estado y la mafia”, ¡afirmó preferir la mafia!

Así, su gobierno privatizó todo lo que pudo, así como desmanteló gran parte de las entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y temas afines. Milei también suprimió el Ministerio de Cultura, así como varias entidades vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

Más recientemente, logró que el Congreso aprobara una reforma laboral que aboliría gran parte de los derechos sindicales, la cual, sin embargo, fue rechazada por el Poder Judicial. También logró aprobar una ley que reduce la edad de responsabilidad penal a 14 años, con la declaración de que “quien lo haga, paga, sin importar la edad”.

A pesar de los resultados sumamente negativos del plan económico y social de su gobierno, logró, contra todo pronóstico, ganar las elecciones durante la mitad de su mandato.

Las encuestas en Argentina indican el favoritismo hacia Axel Kicillof, reelegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país. Si gana, tendrá la ardua tarea de reconstruir lo destruido, incluso recuperar algunas empresas privatizadas, alegando mala gestión.

Pero el caso más grave, porque es la propia referencia de Javier Milei: la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Un presidente que, con el pretexto de defender los intereses del país frente a la supuesta explotación por parte de otros países mediante impuestos, impuso una serie de aranceles a prácticamente todas las naciones con las que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales.

Como consecuencia, se produjo un enorme proceso de aislamiento económico de Estados Unidos en el mundo, con las consiguientes repercusiones políticas. Este ensimismamiento favoreció aún más la ocupación de estos espacios por parte de China, hasta el punto de que incluso Canadá firmó un acuerdo económico con China.

Paralelamente, la imagen del sistema político estadounidense como modelo de democracia liberal quedó completamente desvirtuada por las medidas arbitrarias cometidas por Trump.

Gobiernos como los de Trump y Milei representan un verdadero suicidio político para sus países, debido a las consecuencias negativas a corto y largo plazo. Estados Unidos pierde su hegemonía política y tecnológica internacional, mientras que Argentina sufre enormes reveses desde el punto de vista político, económico y social.

(*) Este artículo de Opinión de Emir Sader fue publicado originalmente en el diario Página/12.