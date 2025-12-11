Impresionante choque entre un camión y una cosechadora sobre un puente en la ruta 11

Un violento choque entre un camión con acoplado que transportaba granos y una cosechadora ocurrió este miércoles por la tarde sobre la ruta nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 198, en jurisdicción del Departamento Gualeguay.

Según confirmó Canal Once, el impacto se produjo sobre el puente del arroyo Cle Viejo, donde ambos vehículos coincidieron sin espacio suficiente para atravesar la traza.

De acuerdo con la información policial, ninguno de los dos rodados logró maniobrar a tiempo y terminaron colisionando de frente, generando un importante daño estructural tanto en el puente como en las unidades involucradas.

A raíz del fuerte impacto, el camión despistó, rompió la baranda de contención y cayó al cauce del arroyo, desparramando gran parte de los granos que transportaba.

El vehículo quedó volcado y con daños significativos, mientras personal policial y de emergencia trabajaba en la zona para asegurar el lugar y coordinar el retiro de la unidad.

Por su parte, la cosechadora perdió dos ruedas debido al golpe y quedó atravesada sobre una de las cabeceras del puente, obstruyendo totalmente el paso vehicular. Las tareas de remoción se extendieron durante la tarde debido a las dimensiones de la maquinaria agrícola.

El estado de los conductores

Fuentes policiales indicaron que el conductor de la cosechadora no sufrió lesiones. En tanto, el chofer del camión fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital. Fue identificado como Javier Salvi, de 50 años, quien sufrió lesiones leves, incluyendo, escoriaciones y una herida cortante en la cabeza, aunque su vida no corría riesgo.

El tránsito permaneció interrumpido durante aproximadamente 90 minutos, en el sector, mientras continuaban los trabajos para despejar la ruta y evaluar los daños en la estructura del puente.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Gualeguay, personal de Policía Científica y del Puesto de Control Vial Gualeguay.