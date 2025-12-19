Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

La Jefatura de Policía Uruguay solicita la colaboración para dar con el paradero de Florencia Marisol Segovia, de 36 años, quien se habría ausentado de su domicilio de Concepción del Uruguay en horas de la tarde del jueves.

Se trata de la expareja y madre de las hijas de Emanuel Noir, cantante y líder de la banda de cumbia Ke Personajes, según consignó el sitio digital local La Pirámide al difundir el pedido de localización.

El pedido se enmarca en actuaciones iniciadas en la Comisaría de Minoridad, donde su madre, de 55 años, denunció la ausencia y manifestó desconocer su ubicación actual.

Según la gacetilla policial, al momento de retirarse vestía short de jean y remera clara. Como características físicas, Segovia es de tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura robusta, cabello largo oscuro y ojos marrones.

Cualquier información que pueda resultar útil para la investigación puede ser aportada en la dependencia policial más cercana o comunicándose con la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar al 03442 430895, con el Comando Radioeléctrico al 03442 422222 o a través de la línea gratuita 101.