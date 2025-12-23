Crimen en Colón: la investigación se encamina a esclarecer una disputa por cocaína

El fiscal Alejandro Perroud brindó detalles de la investigación para esclarecer el asesinato de un hombre en Colón, ocurrido a primera hora de ayer, en el barrio Libertad.

Según la información que publicó El Entre Ríos, la persona asesinada este lunes a primera hora de la mañana, de nombre José Romero, robó a una mujer una riñonera con cocaína. Junto a un hombre la mujer persiguió a Romero hasta la casa, con el fin de recuperarla. Le dispararon a través de una puerta de chapa, y lo hirieron de muerte.

Entre los detenidos está el supuesto autor de los disparos, un hombre oriundo de Concepción del Uruguay, donde ya había recibido condenas; y dos mujeres: una es quien lo acompañaba al momento del hecho, y otra -detenida por la tarde- habría actuado como encubridora. Este martes el fiscal les tomará declaración indagatoria y pedirá se les dicte prisión preventiva.

Allanamiento en el barrio San Francisco

Desde Policía Departamental Colón dieron a conocer que en el interior de la morada donde ocurrió el crimen “se localizó una mochila cuyo interior contenía 52 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina, dándose intervención a la División Drogas Peligrosas, quienes luego de realizar el test orientativo de campo determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, procediéndose al formal secuestro del estupefaciente”.

Ya al mediodía, un llamado telefónico alertó sobre un inconveniente entre vecinos en inmediaciones de Pasaje 19 y calle Durand del barrio San Francisco. “Cuando el personal policial llegó al lugar, constató la presencia de un hombre que habría resultado lesionado, en el marco de un conflicto vecinal, presuntamente motivado por información que circulaba a través de redes sociales”, agrega el parte.