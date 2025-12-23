Detuvieron a un joven por venta de drogas en un kiosco del barrio Pancho Ramírez de Paraná

Una investigación por narcomenudeo apuntó contra un punto de venta de drogas en el barrio Pancho Ramírez de Paraná, donde hace muchos años distintos grupos se dedican a esta actividad ilícita.

El personal policial de la Dirección de Drogas Peligrosas, en el marco de una causa instruida por la fiscal Sofía Patat, llevó adelante un allanamiento en el domicilio de calle Mandisoví, que tiene como fachada justamente un kiosco.

Al momento del ingreso de los uniformados, el sospechoso que se encontraba en el interior intentó deshacerse de las sustancias prohibidas arrojándolas por las cañerías, pero esto fue evitado por los policías. Que buscaron y recuperaron las bochitas de droga.

Se secuestraron 24 dosis de cocaína así como dinero, celulares, cámaras de vigilancia y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

El joven de 24 años fue detenido, incomunicado y alojado en la Alcaidía, a la espera de la imputación formal de la fiscal Patat.