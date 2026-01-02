Cuatro personas fallecieron este viernes, producto de distintos siniestros viales

Este viernes murieron cuatro personas producto de distintos siniestros viales ocurridos en los departamentos Gualeguaychú y Villaguay. Por otro lado, este jueves en el departamento Villaguay, hubo otro siniestro vial. Producto del mismo estaba internada Adriana Carolina Corbalán, de 47 años, quien falleció este viernes en el Hospital Masvernat de Concordia.

La Comisaría Quinta de Gualeguaychú informó sobre un siniestro vial entre un Chevrolet Cruze y un vehículo Kia con patente uruguaya. Los agentes reportaron un hombre fallecido en el asiento del conductor del Chevrolet, alrededor de las 9.20. Al lado se encontraba una mujer embarazada que presentaba lesiones, la que murió horas después y un niño de 3 años sin lesiones.

Los datos difundidos por agentes de la Policía de la provincia indican que el otro auto era conducido por Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, nacionalidad uruguaya, que también falleció en el lugar.

Los vehículos se movilizaban en la Ruta Nacional 136, kilómetro 31. El Chevrolet Cruze llevaba patente AE453DS. En otro vehículo marca Kia, llevaba patente uruguaya JFC7586.

Interviene la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Bartolo; la Policía Científica, médico policial y personal del Copnaf.

En departamento Villaguay

La Departamental Villaguay de la Policía informó, por otro lado, a las 11.30, el fallecimiento de Adriana Carolina Corbalán, de 47 años, que estaba internada en el Hospital Masvernat de Concordia. Corbalán había protagonizado un accidente este jueves a las 12.35. Viajaba como acompañante de una moto que chocó contra un camión.