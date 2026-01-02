Una familia bonaerense protagonizó violento vuelco sobre Autovía Artigas, en Ubajay

Por causas que se tratan de establecer, despistó y volcó una camioneta Chevrolet S10 sobre el kilómetro 186 de la Autovía Artigas, en jurisdicción de Ubajay,departamento Colón.

En el rodado se trasladaba un grupo familiar integrado por un hombre de 37 años, una mujer de 40 años y dos menores de edad, todos oriundos de la localidad de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del siniestro, la mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde, tras ser examinada por los profesionales médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

Cabe destacar que no se registraron terceros involucrados, ni interrupciones en el tránsito, el cual se mantuvo con normalidad en ese tramo de la ruta.