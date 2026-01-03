Una mujer, dos narcos: incautan un kilo de cocaína tras allanamientos por balaceras en dos barrios de Paraná

La detenida será acusada por la tenencia de la considerable cantidad de cocaína.

Dos tiroteos ocurridos entre fines de 2025 y el inicio de 2026 demandaron la intervención policial y una serie de allanamientos en los que se logró el secuestro de un kilo de cocaína en el barrio Consejo de Paraná.

Segú se informó a ANÁLISIS, una balacera ocurrió en el barrio Villa Almendral, por calle Darwin al final, cerca del Club Pucará; la otra se produjo en calle Vicente del Castillo al final. Todo comenzó por un conflicto personal: una mujer que estaba en pareja con un muchacho de Villa Almendral, ahora está con un hombre del barrio Consejo, integrante del clan de los Monitos Aguilar, que desde hace muchos años están involucrados en la venta de droga y las balaceras.

A raíz de las detonaciones de armas de fuego, la comisaría 14° de la Jefatura Departamental Paraná llevó a cabo una serie de allanamientos autorizados por el fiscal Martín Abraham, en diferentes puntos clave, incluyendo calle Darwin al final, Bravard y el Entubado, y calle Vicente del Castillo.

Se informó desde la Policía de Paraná que “la intervención policial fue significativa, con un importante despliegue de efectivos que buscaban desarticular la actividad delictiva en la zona”.

En los allanamientos se secuestró una moto que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 20 de octubre de 202, supuestamente la utilizada para perpetrar uno de los ataques a tiros.

En la vivienda histórica de los Aguilar (Vicente del Castillo al final) se localizó el kilo de cocaína y dos balanzas. También se encontró una suma considerable de 580.000 pesos.

En este operativo fue detenida la mujer que había sido motivo del pleito entre las familias que se enfrentaron, quien quedó acusada por la tenencia de la droga.