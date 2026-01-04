Tres muertes en la RP 20: un siniestro vial que vuelve a alertar sobre los riesgos en corredores provinciales

El fatal siniestro se produjo en la RP 20, a 500 metros del ingreso a la localidad de Gilbert.

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada en inmediaciones del ingreso a la localidad de Gilbert (Departamento Gualeguaychú), dejó como saldo tres personas fallecidas y heridos de consideración. El hecho, registrado alrededor de las 4:30 sobre la Ruta Provincial Nº 20, vuelve a poner en foco los riesgos asociados a la circulación con baja visibilidad y la necesidad de reforzar las políticas de prevención vial en corredores provinciales y de adecuación de la infraestructura caminera.

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el accidente se produjo a unos 500 metros del acceso a Gilbert y tuvo como protagonistas a dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, un automóvil Fiat Palio gris, dominio colocado HBZ405, que se desplazaba desde Basavilbaso hacia Urdinarrain, colisionó con un Volkswagen Suran, chapa patente colocada AD062NZ, que transitaba en sentido contrario.

El conductor del Fiat Palio fue identificado -de acuerdo a información de la Policía- como Jonatan Gabriel Mohr, de 18 años, quien falleció como consecuencia del impacto. En el mismo vehículo viajaban una adolescente de 16 años, debidamente identificada, que fue trasladada al Hospital “Manuel Belgrano” de Urdinarrain, y Melina Michel, de 19 años, derivada al Hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Basavilbaso; según informó la Policía. Ambas permanecen internadas con lesiones de distinta consideración.

En tanto, el Volkswagen Suran era conducido por Cristian Claus, de 39 años, domiciliado en Villa Elisa, quien debió ser trasladado al Hospital de Urdinarrain debido a las lesiones sufridas. Como acompañantes viajaban Silvana Bogado y Blanca Nieve Urán, ambas con domicilio en Villa Elisa, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar del siniestro, indicaron fuentes policiales.

En el operativo de asistencia y control intervinieron efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, personal policial de las Comisarías de Urdinarrain y Gilbert, Bomberos Voluntarios y agentes del Puesto de Control Vial jurisdiccional. Las tareas incluyeron el resguardo de la escena, la regulación del tránsito y el trabajo de los peritos para establecer la mecánica del choque.

Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades, el trágico episodio refuerza la necesidad de profundizar acciones preventivas, controles sistemáticos y campañas de concientización y mejoras ostensibles en la infraestructura caminera. Cada siniestro con consecuencias fatales no solo deja un saldo irreparable para las familias afectadas, sino que interpela a toda la sociedad sobre la urgencia de consolidar una cultura vial basada en la prudencia, el respeto por las normas, la preservación de la vida y garantizar rutas y caminos en buen estado.