Allanaron una casa en Puerto Sánchez, secuestraron droga, armas y detuvieron a tres jóvenes

Personal de la Comisaría 8va y la Sección de Guardia Especial de la Departamental de Policía de Paraná, detuvo anoche a un adolescente y lo trasladó a Minoridad. Según se informó oficialmente, lo estaban buscando por supuesto abuso de arma de fuego. El menor, JEG de 16 años, fue aprehendido en calle El Pescador, en el barrio Puerto Sánchez, en la casa que habita y/o frecuenta.

Al llegar al lugar, la Policía secuestró 41 envoltorios que contenían 13 gr de cocaína; dos balanzas; y 883.450 pesos; y detuvo a la joven Zamira Geraldine González, de 20 años, por orden de Fiscalía.

Posteriormente llegó el adolescente de 16 años, que tenía pedido de detención. JEG estaba acompañado por un joven identificado como Baltazar Gabriel Acevedo, de 23 años. Ambos llegaron en una moto 110 negra, sin dominio, ingresaron a la casa de María Isabel Retamar, de 56 años, para luego salir de la misma, cuando fueron aprehendidos.

La dueña de la morada indicó a la Policía que los jóvenes habían dejado un arma en la vivienda. Los agentes procedieron al secuestro de un revolver Bersa.22 largo, con nueve cartuchos.

Por disposición judicial se trasladó al adolescente a Minoridad.