Cuatro personas murieron calcinadas en un vehículo que perdió el control en ruta 14

Un Volkswagen Suran se incendió mientras circulaba anoche por la Ruta Nacional 14, en el empalme con Avenida 25 de Mayo, en el ingreso a Chajarí. Cuatro personas fallecieron en el interior del auto, en tanto que una mujer fue trasladada al Hospital local Santa Rosa y posteriormente derivada a Paraná.

El reporte policial indica que el vehículo circulaba por la ruta, en sentido Sur-Norte. A la 1.10 de este lunes, desde el Puesto Policial Paso Cerrito ubicado en el kilómetro 341 de la ruta, se informó sobre el accidente de tránsito.

Los Bomberos trabajaron en el auto incendiado, con cuatro cuerpos en su interior, y dieron cuenta sobre el traslado de una mujer que viajaba en el mismo vehículo al Hospital Santa Rosa de Chajarí.

Si bien se investigan las causas del accidente, aparentemente el conductor del Volkswagen perdió el control del rodado.

Según informó el sitio Chajarí al Día, el vehículo siniestrado se encuentra radicado en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, al igual que las personas involucradas.

En horas de este mediodía se realizarán las autopsias correspondientes, continuándose con las actuaciones judiciales a fin de establecer fehacientemente la mecánica del hecho.