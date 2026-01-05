Detuvieron a una persona por robo en flagrancia, en el departamento Villaguay

Cristian Van Cauwenberghe denunció que estaban robándole trigo almacenado en un silo bolsa, en la chacra “El Cardal”. Los agentes de la Policía hallaron a tres vehículos desplazándose, detuvieron a Luciano Ramón Garay, de 29 años, identificaron a otras personas y secuestraron una camioneta.

El reporte policial indica que un llamado alertó por robo de trigo en proceso, en la chacra “El Cardal”. “Del lugar salían en persecución dos camionetas atrás de una tercera. El dueño de la chacra expresó que había visto uno de los ocupantes de la camioneta robando trigo, previo haber roto el silo bolsa”, se informó desde la fuerza policial.

La fiscal ordenó la detención de Garay e identificación de Fesser Sergio (20), y Rodríguez Graciela Laura (38). Además se secuestró una Ford 100 dom. CZL104.